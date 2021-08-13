Как защитить деньги на карте от мошенников: способы о которых все знают, но игнорируют

Так, многие способы для обеспечения безопасности своих накопления являются банальными и устаревшими. Важно то, что они являются эффективными, но, к сожалению, многие о них забывают.

Основные правила защиты карты

В общем, в банковской карте есть несколько параметров безопасности. Это размещенный с обратной стороны CVV-код, который сообщать никому нельзя. Для совершения сделок он нужен только одной стороне.

Кроме того, сотрудники банков никогда его не спрашивают. Также важным параметром являются коды подтверждения по СМС. Эти данные тоже нужно держать в тайне.

Не все знают, что нельзя разглашать и данные о владельце и периоде действия самой карты.

Многие не уделяют виду подписи на карточке. Ведь именно физическая подпись при возникновении спорной ситуации поможет восстановить справедливость и защитит от мошенничества.

В случаях совершения крупной покупки продавец на кассе может попросить "сомнительного" покупателя расписаться. Подпись должна совпадать с имеющейся на пластике, это будет дополнительным методом верификации.

Внимательность к современным технологиям

Некоторые люди отказали от пластиковых карт, вместо того они просто установили в телефоне приложение для бесконтактной оплаты. В таких случаях важно тщательно защитить данные.

Важно, чтобы на смартфоне была антивирусная программа. Также нужно быть осторожными с дополнительным способам идентификации платежа. Это может быть отпечаток пальца, ввод push-кода.

Способы защиты карты

Эти способы просты, но они часто игнорируются держателями карт. Поэтому важно заранее подумать о безопасности. Моменты защиты, которые должны все выполнять:

Установите лимит на карте. Ведь в случае мошенничества это сведет расходы к минимуму:

Не храните пин-код рядом с пластиком. Многие люди настолько уверовали, что неприятность именно с ними произойти не может, что игнорируют ее:

СМС-оповещение в большинстве банков стоит сущие копейки, однако поможет вам своевременно узнать о том, что с вашей картой совершают мошеннические действия.

Наличные снимать безопаснее всего в отделениях банка. Ведь там банкоматы под постоянным наблюдением камер и работников.

Нельзя использовать чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка. Вход осуществляйте исключительно с собственных устройств.

Если вам звонит "сотрудник банка" и говорит о сбое в базе данных, будьте бдительны. Работники банков никогда не будут звонить и спрашивать пин-код, CVV или СМС. В таком случае диалог нужно немедленно прекратить и обратиться в колл-центр вашего банка и оставить жалобу.