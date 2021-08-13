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Як захисти гроші на картці від шахраїв: способи про які всі знають, однак ігнорують

Автор: Тетяна Самарук

У сучасному світі зручним способом для зберігання грошей є банківські картки. Однак, технології ідуть у перед і шахраї та аферисти не дрімають, а розробляють все нові схеми обману.

Про це пише Ukr.Media.

Так, багато способів для убезпечення своїх накопичення є банальними та застарілими. Важливо те, що вони є ефективними, але, на жаль, багато хто про них забуває.

Основні правила захисту картки

Загалом, у банківській картці є кілька параметрів безпеки. Це розміщений зі зворотного боку CVV-код, який повідомляти ніколи нікому не можна. Для здійснення угод він потрібен тільки одній стороні.

Окрім того, співробітники банків ніколи його не запитують. Також важливим параметром є коди підтвердження по СМС. Ці дані теж потрібно тримати у таємниці.

Не усі знають, що не можна розголошувати й дані про власника і період дії самої картки.

Багато хто не приділяє увазі підпису на картці. Адже саме фізичний підпис при виникненні спірної ситуації допоможе відновити справедливість і захистить від шахрайства.

У випадках здійснення великої покупки продавець на касі може попросити "сумнівного" покупця розписатися. Підпис повинен збігатися з наявним на пластиці, це буде додатковим методом верифікації.

Уважність до сучасних технологій

Деякі люди відмовили від пластикових карток, замість того вони просто встановили в телефоні додаток для безконтактної оплати. У таких випадках важливо ретельно захистити дані.

Важливо, аби на смартфоні була антивірусна програма. Також потрібно бути обережними з додатковим способам ідентифікації платежу. Це може бути відбиток пальця, введення push-коду.

Способи для захисту картки

Ці способи є простими, але вони часто ігнорують власниками карток. Тому важливо заздалегідь подумати про безпеку. Моменти захисту, які повинні усі виконувати:

  • Встановіть ліміт на картці. Адже у разі шахрайства це зведе витрати до мінімуму:
  • Не зберігайте пін-код поруч з пластиком. Багато людей настільки увірували, що неприємність саме з ними статися не може, що ігнорують її:
  • СМС-оповіщення в більшості банків коштує сущі копійки, проте допоможе вам своєчасно дізнатися про те, що з вашою карткою роблять шахрайські дії.

Готівку знімати найбезпечніше у відділеннях банку. Адже там банкомати під постійним наглядом камер та працівників.

Не можна використовувати чужі телефони для входу в Особистий кабінет мобільного банку. Вхід здійснюйте виключно з власних пристроїв.

Якщо вам телефонує "співробітник банку" та говорить про збій в базі даних, будьте пильні. Працівники банків ніколи не дзвонитимуть та не питатимутьпін-код, CVV або СМС. У такому випадку діалог потрібно негайно припинити та звернутися в кол-центр вашого банку і залишити скаргу.

Раніше ми повідомляли, що у поліції розкрили ному схему шахрайства, де потрібен лише номер телефону.

А також розповідали про те, що шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт "Нової Пошти".

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мошенничествоаферистикартки