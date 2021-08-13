Як захисти гроші на картці від шахраїв: способи про які всі знають, однак ігнорують

У сучасному світі зручним способом для зберігання грошей є банківські картки. Однак, технології ідуть у перед і шахраї та аферисти не дрімають, а розробляють все нові схеми обману.
Про це пише Ukr.Media.
Так, багато способів для убезпечення своїх накопичення є банальними та застарілими. Важливо те, що вони є ефективними, але, на жаль, багато хто про них забуває.
Загалом, у банківській картці є кілька параметрів безпеки. Це розміщений зі зворотного боку CVV-код, який повідомляти ніколи нікому не можна. Для здійснення угод він потрібен тільки одній стороні.
Окрім того, співробітники банків ніколи його не запитують. Також важливим параметром є коди підтвердження по СМС. Ці дані теж потрібно тримати у таємниці.
Не усі знають, що не можна розголошувати й дані про власника і період дії самої картки.
Багато хто не приділяє увазі підпису на картці. Адже саме фізичний підпис при виникненні спірної ситуації допоможе відновити справедливість і захистить від шахрайства.
У випадках здійснення великої покупки продавець на касі може попросити "сумнівного" покупця розписатися. Підпис повинен збігатися з наявним на пластиці, це буде додатковим методом верифікації.
Деякі люди відмовили від пластикових карток, замість того вони просто встановили в телефоні додаток для безконтактної оплати. У таких випадках важливо ретельно захистити дані.
Важливо, аби на смартфоні була антивірусна програма. Також потрібно бути обережними з додатковим способам ідентифікації платежу. Це може бути відбиток пальця, введення push-коду.
Ці способи є простими, але вони часто ігнорують власниками карток. Тому важливо заздалегідь подумати про безпеку. Моменти захисту, які повинні усі виконувати:
Готівку знімати найбезпечніше у відділеннях банку. Адже там банкомати під постійним наглядом камер та працівників.
Не можна використовувати чужі телефони для входу в Особистий кабінет мобільного банку. Вхід здійснюйте виключно з власних пристроїв.
Якщо вам телефонує "співробітник банку" та говорить про збій в базі даних, будьте пильні. Працівники банків ніколи не дзвонитимуть та не питатимутьпін-код, CVV або СМС. У такому випадку діалог потрібно негайно припинити та звернутися в кол-центр вашого банку і залишити скаргу.
Раніше ми повідомляли, що у поліції розкрили ному схему шахрайства, де потрібен лише номер телефону.
А також розповідали про те, що шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт "Нової Пошти".