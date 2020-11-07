Защитил честь Украины: Маркив рассказал, почему не признал "вину" ради помилования

Виталий Маркив (фото: РБК-Украина)

Виталий Маркив рассказал, что в итальянской тюрьме не соглашался ради своего освобождения признаться в якобы убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в мае 2014 года, так как один иск был против него, а второй - против Украины.

Нацгвардеец объяснил, что в противном случае это бы означало, что украинские бойцы совершали военные преступления. Об этом оправданный апелляционным судом в Милане Маркив заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Так, 31-летнего гвардейца в Италии готовы были отпустить в обмен на признание вины и прошение о помиловании, но тогда бы автоматически была признана "вина" и Украины. Маркив отметил, что к тому же сама формулировка мотивационной части обвинения звучала так, будто "сепаратисты ценой своей жизни защищали журналистов, а украинские военные от скуки обстреливали ни в чем не повинных людей".

"Этого не может быть. Это полная чушь. Такого не будет!" - ответил на такие предложения военный.

Командир отделения батальона имени Кульчицкого НГУ решил, если нужно, отбыть весь срок тюремного заключения - а это 24 года, но не пойти на сделку с совестью и не предать честь украинских военных.

Также Маркив рассказал, что за все время пребывания в заключении в Италии - с лета 2017-го до осени 2020-го - чувствовал большую поддержку со стороны побратимов, украинских активистов и журналистов, государства и просто неравнодушных граждан. Он получил огромное количество писем и детских рисунков, которые не смог оставить в тюрьме и забрал в Украину с собой.

"Там реально 20 килограмм. И я решил ни одно письмо и ни один рисунок там не оставлять. И абсолютно все привез с собой. Скорее всего это было самое главное, что я забрал", - вспомнил старший сержант, как выходил из тюрьмы "Опера Милана" с двумя сумками после своего оправдания 3 ноября.

Видео: Маркив рассказал, как пережил несправедливое заключение в Италии

Ранее мы рассказывали, что освобожденный нацгвардеец Маркив решил стать отцом.

Напомним, что на прошлой неделе в ток-шоу глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, может ли Украина потерять безвиз с Евросоюзом после скандала с Конституционным Судом.

Кулеба высказался о возможных последствиях решений, принятых КСУ

Также Министр юстиции Денис Малюська рассказал о кризисе, который возник из-за решения КСУ, и про антикоррупционную реформу в стране.

Денис Малюська рассказал об антикоррупционной реформе

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что координировать Конституционный Суд при принятии скандальных решений, могли представители России.

Россия приложила руку к скандалу вокруг КСУ

Кроме того, представитель ЕС в Украине Матти Маасикас прокомментировал кризис, в котором оказалась судебная система нашего государства.

Выступление представителя ЕС в Украине Матти Маасикаса

И, как всегда, не обошлось без горячих споров. В этот раз поскандалили в прямом эфире судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков.

Слиденко и Новиков поскандалили в прямом эфире