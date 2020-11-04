Освобожденный нацгвардеец Маркив решил стать отцом

Виталий Маркив (фото: РБК-Украина)

Маркив три года не видел свою жену и задумался об отцовстве

Виталий Маркив был освобожден из итальянской тюрьмы, в которой находился три года. Нацгвардеец рассказал, что намерен вернуться на военную службу и хочет стать отцом.

Маркив отметил, что он не видел свою супругу целых три года, и сейчас они задумались о "решении демографической проблемы". Об этом украинец рассказал в интервью "Укринформу".

Нацгвардеец подчеркнул, что жена была готова прилететь к нему в Италию по первому же звонку, но они договорились, чтобы она ждала его уже в Киеве.

"Я помню, как она это все перенесла, мой арест. Я видел ее состояние, когда на меня надели наручники. Я видел, что там были такие эмоции, что словами не описать. Я понимал через что должны были проходить моя мать, моя сестра, через все эти проверки, чтобы увидеться - по моему мнению, это было очень позорно", - заявил Маркив.

Напомним, что старшего сержанта, командира отделения батальона имени Кульчицкого (в/ч 3066) Национальной гвардии Украины Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. В июле 2019 года нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

Вчера, 3 ноября, Маркив заявил в суде, что все обвинения против него безосновательные. В этот же день апелляционный суд в Милане признал его невиновным и выпустил на свободу.

Ранее в МВД называли дело по Маркиву гибридной войной против Украины, ведь сторона обвинения пыталась оправдать террористов.