Судья КСУ и глава НАПК поскандалили в прямом эфире: риторика 37-го года

Судья КСУ Игорь Слиденко (фото: РБК-Украина)

Судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков поспорили на ток-шоу Савика Шустера

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко и глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков устроили перепалку во время обсуждения скандальной отмены КСУ уголовной ответственности за ложное декларирование в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Инцидент произошел после того, как судья раскритиковал деятельность НАПК и назвал агентство органом контроля, а не мониторинга.

Кроме того, Слиденко высказал мнение, что антикоррупционные органы не подходят друг другу, и проблемы между ними возникли еще с момента создания.

Также судья КСУ считает, что НАБУ свою задачу не выполнило "по политическим мотивам". Комментируя ситуацию с решением об отмене декларирования Слиденко заявил, что доказать антиконституционность декларирования в Украине "практически невозможно", а проблема заключается в "неадекватном позиционировании НАПК в системе, которая осуществляет антикоррупционную политику".

Слиденко подчеркнул, что контроль над судебной властью со стороны НАПК невозможен.

В свою очередь Новиков заявил, что суды не имеют права выходить за рамки своих полномочий.

"Я прокурор с 16-летним стажем хочу вам сказать, что произошла сейчас явка с повинной. Судья Конституционного Суда сказал, что КСУ и этот судья написали решения по вопросам, которые не ставились в конституционном представлении. Написали решения в собственных интересах", – отметил глава НАПК.

Он подчеркнул, что суды не имеют права выходить за рамки своих полномочий.

Слиденко на это заявил, что в антикоррупционные органы нельзя выбирать людей, которые "делали карьеру в прокуратуре".

"Я что-то признал, что-то сказал, явка с повинной... это риторика 37-го года... Меня сделали коррупционером на пустом месте", - отреагировал судья.

Видео: Судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков устроили перепалку на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Ранее сообщалось, что судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке. Заявление находится в Конституционном суде.

Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.

Резников ответил Веронике Цепкало

25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.

Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020

Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.

Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе

Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".

Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа