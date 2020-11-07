Захистив честь України: Марків розповів, чому не визнав "провину" заради помилування

Віталій Марків (фото: РБК-Україна)

Віталій Марків розповів, що в італійській в'язниці не погоджувався заради свого звільнення зізнатися в нібито вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014 року, оскільки один позов був проти нього, а другий - проти України.

Нацгвардієць пояснив, що в іншому випадку це б означало, що українські бійці здійснювали військові злочини. Про це виправданий апеляційним судом в Мілані Марків заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, 31-річного гвардійця в Італії готові були відпустити в обмін на визнання провини та прохання про помилування, але тоді б автоматично була визнана "вина" і України. Марків зазначив, що до того ж саме формулювання мотиваційної частини звинувачення звучало так, нібито "сепаратисти ціною свого життя захищали журналістів, а українські військові від нудьги обстрілювали ні в чому не винних людей".

"Цього не може бути. Це повна нісенітниця. Такого не буде!" - відповів на такі пропозиції військовий.

Командир відділення батальйону імені Кульчицького НГУ вирішив, якщо треба, відбути весь термін тюремного ув'язнення - а це 24 роки, але не піти на угоду з совістю і не зрадити честь українських військових.

Також Марків розповів, що за весь час перебування в ув'язненні в Італії - з літа 2017-го по осінь 2020-го - відчував велику підтримку з боку побратимів, українських активістів і журналістів, держави та просто небайдужих громадян. Він отримав величезну кількість листів і дитячих малюнків, які не зміг залишити у в'язниці та забрав до України з собою.

"Там реально 20 кілограмів. І я вирішив жоден лист і жоден малюнок там не залишати. І абсолютно все привіз із собою. Швидше за все це було найголовніше, що я забрав", - згадав старший сержант, як виходив з в'язниці "Опера Мілану" з двома сумками після свого виправдання 3 листопада.

Відео: Марків розповів, як пережив несправедливе ув'язнення в Італії

Раніше ми розповідали, що звільнений нацгвардієць Марків вирішив стати батьком.

Нагадаємо, що минулого тижня в ток-шоу глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, чи може Україна втратити безвіз з Євросоюзом після скандалу з Конституційним Судом.

Кулеба висловився про можливі наслідки рішень, прийнятих КСУ

Також Міністр юстиції Денис Малюська розповів про кризу, яка виникла через рішення КСУ, і про антикорупційну реформу в країні.

Денис Малюська розповів про антикорупційну реформу

А секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що координувати Конституційний Суд при прийнятті скандальних рішень, могли представники Росії.

Росія доклала руку до скандалу навколо КСУ

Крім того, представник ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував кризу, в якій опинилася судова система нашої держави.

Виступ представника ЄС в Україні Матті Маасікаса

І, як завжди, не обійшлося без гарячих суперечок. Цього разу поскандалили в прямому ефірі суддя КСУ Ігор Сліденко і глава НАЗК Олександр Новіков.

Сліденко і Новіков поскандалили в прямому ефірі