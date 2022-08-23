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"Защищает страну на этом фронте": Катя Осадчая показала яркое фото со старшим сыном

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Автор: Владимир Костырин

Катя Осадчая тепло поздравила украинцев с Днем государственного флага, которое отмечаем 23 августа, и показала милое и яркое фото со старшим сыном Ильей, которому уже через месяц исполнится 20 лет.

Праздничное сообщение со снимком известная украинская телеведущая опубликовала в своем Instagram.

На фото Осадчая с Ильей одеты в синюю и желтую футболки, что вместе символизирует украинский стяг. Мама с сыном обнимают друг друга.

Знаменитость отметила, что Илья, который учится в США и изучает IT, "уже защищает страну на этом фронте".

"Этот День флага особенный. Даже трудно подобрать слова, как с помощью цвета нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки облачаются в уже любимые цвета в нашу поддержку, ну а мы везде видим @i_see_ua_flag", - пишет Осадчая.

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Катя Осадчая с 19-летним сыном Ильей (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, подчеркивает ведущая, вместе с украинцами День нашего флага теперь отмечает весь мир, ведь "в каждом уголке мира от Новой Зеландии до Гренландии желто-синий - это символ свободы, борьбы и силы духа народа".

"Нас стали узнавать по цвету флага по всему миру и выражать поддержку. Мы сильная нация с крепким духом и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение! С Днем Государственного флага Украины!" - говорится в публикации.

Катя Осадчая со старшим сыном Ильей (фото: instagram.com/kosadcha)

У Кати Осадчей трое детей: сыновья Илья (2002 года рождения), Иван (2017 год рождения) и Даниил (2021 года рождения). Отец Ильи - депутат и бизнесмен Олег Полищук, с которым телеведущая развелась в 2004 году после 3-х лет совместной жизни. Илья получает высшее образование в престижном Университете Мэриленда в США. В феврале 2017 года Осадчая вышла замуж за известного телеведущего Юрия Горбунова.

Напомним, ранее Осадчая рассказала, как российские оккупанты пытали украинских волонтеров в Еленовке.

Также перед этим телеведущая показывала жуткое фото убитой 6-летней девочки.

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Катя ОсадчаяДень государственного флага