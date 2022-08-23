"Боронить країну на цьому фронті": Катя Осадча показала яскраве фото зі старшим сином

На фото Осадча з Іллею одягнені в синю і жовту футболки, що разом символізує український стяг. Мама з сином обіймають один одного.

Знаменитість зазначила, що Ілля, який навчається в США і вивчає IT, "вже боронить країну на цьому фронті".

"Цей День прапора особливий. Навіть важко підібрати слова, як за допомогою кольорів нашого прапора нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам’ятники світу стають жовто-синіми, а зірки наввипередки вбираються в вже улюблені кольори на нашу підтримку, ну а ми скрізь бачимо @i_see_ua_flag", - пише Осадча.

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Катя Осадча з 19-річним сином Іллею (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, наголошує ведуча, разом з українцями День нашого прапора тепер відзначає весь світ, адже "кожному куточку світу від Нової Зеландії до Гренландії жовто-синій це символ свободи, боротьби і сили духу народу".

"Нас стали впізнавати за кольорами прапора в усьому світі і висловлювати підтримку. Ми сильна нація з міцним духом і freedom blue та energizing yellow тому ще одне підтвердження! З Днем Державного прапора України!" - йдеться в публікації.

Катя Осадча зі старшим сином Іллею (фото: instagram.com/kosadcha)

У Каті Осадчої троє дітей: сини Ілля (2002 року народження), Іван (2017 рік народження) і Данило (2021 року народження). Батько Іллі - депутат і бізнесмен Олег Поліщук, з яким телеведуча розлучилася в 2004 році після 3-х років спільного життя. Ілля здобуває вищу освіту в престижному університеті Мериленду в США. У лютому 2017 року Осадча вийшла заміж за відомого телеведучого Юрія Горбунова.