Заряд енергії гарантовано. Названо найкращі варіанти сніданків

Варіанти сніданків

Варіант 1

Доктор Софія Комніну поділилася найкращими комбінаціями сніданку з чотирьох варіантів, щоб налаштуватися на день і позбутися нервів.

Зокрема, варто почати день з вівсянки, додати банани та горіхи, такі як мигдаль, кеш'ю та бразильські горіхи, і випити чашку ромашкового або зеленого чаю.

Хоча ромашковий чай може здатися незвичайним вибором, коли ви хочете зарядитися енергією, але його заспокійливі властивості можуть допомогти пом’якшити ранкову тривогу.

Каша містить вуглеводи, що повільно вивільняються, щоб тримати вас зосередженими до обіду, тоді як банани наповнені калієм, щоб допомогти нервовій роботі та зменшити тривогу. Магній у горіхах допомагає розслабити тіло та підтримує роботу мозку.

Варіант 2

Коли тижневий стрес обтяжує вас і ви шукаєте трохи спокою у вихідні, дієтолог пропонує кілька ідей для смачного сніданку, щоб розслабитися у вихідні.

Вона пропонує побалувати себе розкішним тостом з яйцем і авокадо, доповненим розслаблюючою чашкою ромашкового чаю.

Тоді як цільнозерновий тост із мигдальним маслом містить складні вуглеводи та магній для розслаблення м’язів і функціонування нервової системи. Поєднайте його з бананом, багатим на вітамін B6, щоб підтримати вироблення серотоніну, і випийте ромашковий чай, який містить заспокійливі біоактивні сполуки.

Варіант 3

Для тих, хто любить снідати солодким, можна з'їсти трохи чорного шоколаду та ягід на вафлях. Ця чудова страва наповнена компонентами, які можуть підвищити роботу мозку, покращити кровообіг і підтримувати енергію та настрій протягом усього дня.

Шоколад містить фенілетиламін - природну хімічну речовину, яка підвищує хімічні речовини в мозку, які сприяють гарному самопочуттю, такі як ендорфіни. Ягоди, особливо полуниця, містять вітамін С, який може підтримувати лібідо.

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