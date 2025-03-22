Заряд энергии гарантирован. Названы лучшие варианты завтраков

Варианты завтраков

Вариант 1

Доктор София Комнину поделилась лучшими комбинациями завтрака из четырех вариантов, чтобы настроиться на день и избавиться от нервов.

В частности, стоит начать день с овсянки, добавить бананы и орехи, такие как миндаль, кешью и бразильские орехи, и выпить чашку ромашкового или зеленого чая.

Хотя ромашковый чай может показаться необычным выбором, когда вы хотите зарядиться энергией, но его успокаивающие свойства могут помочь смягчить утреннюю тревогу.

Каша содержит медленно высвобождающиеся углеводы, чтобы держать вас сосредоточенными до обеда, тогда как бананы наполнены калием, чтобы помочь нервной работе и уменьшить тревогу. Магний в орехах помогает расслабить тело и поддерживает работу мозга.

Вариант 2

Когда недельный стресс обременяет вас и вы ищете немного покоя в выходные, диетолог предлагает несколько идей для вкусного завтрака, чтобы расслабиться в выходные.

Она предлагает побаловать себя роскошным тостом с яйцом и авокадо, дополненным расслабляющей чашкой ромашкового чая.

Тогда как цельнозерновой тост с миндальным маслом содержит сложные углеводы и магний для расслабления мышц и функционирования нервной системы. Сочетайте его с бананом, богатым витамином B6, чтобы поддержать выработку серотонина, и выпейте ромашковый чай, который содержит успокаивающие биоактивные соединения.

Вариант 3

Для тех, кто любит завтракать сладким, можно съесть немного черного шоколада и ягод на вафлях. Это замечательное блюдо наполнено компонентами, которые могут повысить работу мозга, улучшить кровообращение и поддерживать энергию и настроение в течение всего дня.

Шоколад содержит фенилэтиламин - природное химическое вещество, которое повышает химические вещества в мозге, которые способствуют хорошему самочувствию, такие как эндорфины. Ягоды, особенно клубника, содержат витамин С, который может поддерживать либидо.

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