Зарплаты украинцев могут существенно упасть: что говорят эксперты

В Украине могут сильно упасть зарплаты (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты назвали факторы, которые влияют на падение и рост зарплат в Украине

В Украине начали опускаться зарплаты и по данным НБУ, реальные заработки украинцев впервые начали снижаться с 2016 года. В среднем заработные платы упали весной 2020 года на 0,5%. Однако эксперты прогнозируют и дальнейшее снижение доходов.

Как рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для издания "Сегодня", зарплата в 10 400 гривен в ближайшее время может снизиться до 9 500. В третьем квартале ожидается снижение заработков в среднем на 1000 гривен.

Основной причиной эксперт называет последствия коронавируса, из-за которого существенно пострадали основные отрасли в Украине – сфера сервиса, общепита, туризма, бытовые услуги. Не стоит ожидать увеличения зарплат и в сфере транспорта и производственной сфере – там также наблюдается упадок, заказов либо нет совсем, либо очень мало.

А вот глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский считает, что средняя реальная заработная плата будет на уровне 10 300-10 500 гривен.

"Снижение среднемесячной зарплаты связано с увеличением числа банкротств предприятий, падением доходов компаний в период карантина, с растущей безработицей, увеличением долгов по зарплате в условиях экономического кризиса", - отметил эксперт.

Кроме того, есть некоторые предпосылки к тому, что зарплаты смогут удержаться на нынешнем уровне и даже немного вырасти. Специалисты называют причинами роста повышение социальных стандартов, выход из карантина, отток заробитчан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 июля ожидается повышение различных выплат и рассказывали, кому повезет.

А также мы сообщали о том, что изменится в Украине с 1 июля 2020 года.

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Автор: Анна Шиканова