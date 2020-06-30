Карантин, повышение выплат и новые цены на газ: что ждет Украину с 1 июля

Что ждет Украину с 1 июля (Коллаж РБК-Украина)

В Украине с 1 июля поднимут штрафы и выплаты, а также изменятся цены на газ

В Украине продолжили карантин до 31 июля, но его сделали адаптивным. Это значит, что часть ограничений будет снята и украинцы смогут путешествовать, посещать кинотеатры и даже планировать поездки за границу. Что еще изменится в Украине с 1 июля – в материале Styler.

Карантин в Украине

Часть карантинных ограничений планировали снять уже с начала июля, но так как количество заболевших снова начало расти, то отмена карантинных мероприятий снова под вопросом.

Транспорт в большинстве областей запустили. Это касается городских маршруток, пригородных, а также межобластных. Железнодорожный транспорт также уже запущен практически во всех областях.

Посещение учебных заведений группами более 10 человек, массовые мероприятия, работа детских лагерей – остаются под запретом. Также в общественных местах обязателен масочный режим и социальная дистанция.

Выплаты в Украине

С 1 июля произойдет повышение минимального прожиточного минимума на 91 гривну (до 2197 гривен в месяц на одного человека, для утративших трудоспособность – 1712 гривен). Следовательно, поднимутся и остальные минимальные выплаты в разных категориях. Пособие на детей до 6 лет увеличится до 1859 гривен, на детей от 6 до 18 лет -2318 гривен. Размер минимальной зарплаты – 4723 гривны.

Минимальная пенсия – 1712 гривен.

Новые штрафы за нарушение ПДД

С 1 июля в Украине поднимут штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Такие нарушения теперь будут уголовными, а не административными и для водителей добавится еще несколько пунктов.

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием препаратов, которые снижают скорость реакции.

Передача управления транспортным средством в нетрезвом виде.

Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или употребления наркотиков.

Наказания за такие правонарушения предусматривают штрафы от 17 тысяч гривен или общественные работы. Повторное нарушение – штраф в размере 51 тысяча гривен и лишения прав на управление транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Цена на газ в Украине

С 1 июля в Украине опустится цена на газ для населения – с 2,94 до 2,78 гривны за один куб. А вот транспортировка подорожает и цена для каждой области будет разная.

Платежек за газ будет две: одна за газ, вторая – за транспортировку.

Напомним, ранее мы писали о том, что для украинских пенсионеров приготовили сюрприз и рассказывали, каким категориям поднимут выплаты.

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Автор: Анна Шиканова