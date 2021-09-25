Зарплаты украинских врачей вырастут: от чего будут зависеть выплаты

В Украине размер заработной платы врачей определяют сами больницы. В проекте государственного бюджета на 2022 год указан лишь примерный расчет.

Об этом экономист Павел Кухта в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Так, в стране за последние годы изменилась система. В частности, зарплату врачей контролируют сами больницы.

"Они контрактуются Национальной службой здоровья Украины, она им платит за услуги, которые они предоставляют нам с вами, и, исходя из этого, определяют зарплаты врачей", - говорит специалист.

Кроме того, это примерный расчет Министерства финансов, который опирается на то сколько есть врачей и какой бюджет заложили в Национальную службу.

При этом он указал, что хоть основная часть медицины финансируется через НСЗУ, но есть и специализированные медучреждения, у которых другая система финансирования, поэтому сложно сказать, будет ли там реально 20 тысяч гривен зарплаты.

"Это первичная цепочка, вторичная, обычные наши больницы. Но есть много специализированных больниц, например, принадлежащих Академии наук, там немного другое финансирование, механизмы, это не НСЗУ. Основная масса больниц - это бюджет НСЗУ, плата за услуги больницам. Хорошо, что во время ковида повышают врачам зарплаты. Посмотрим, как оно будет, будет ли там реально 20 тысяч", - добавил Павел Кухта.

Какой бюджет заложен

Как рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в государственный бюджет на 2022 год заложено 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. А это на 31 млрд больше чем в прошлом году.

По его словам, это позволит установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22 500 гривен.