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ВВП, зарплаты, курс доллара: Шмыгаль озвучил основные показатели бюджета-2022

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Украина, Вторник 14 сентября 2021 13:08
ВВП, зарплаты, курс доллара: Шмыгаль озвучил основные показатели бюджета-2022 Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины на заседании 15 сентября утвердит проект закона о государственном бюджете на 2022 год. В тот же день документ будет передан в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

Как отметил Шмыгаль, показатели проекта соответствуют цифрам, которые были утверждены в бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Согласно проекту, доходы госбюджета в 2022 году должны составлять 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с этим годом. Расходы составят 1465 млрд гривен. Дефицит госбюджета в 2022 году составляет 188 млрд гривен и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП, "как и было договорено с МВФ", сообщил премьер.

"Мы оставляем 5,5% (от ВВП - ред.) на сектор безопасности и обороны в целом", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что среднемесячная зарплата в 2022 году составит 15 258 гривен. "Это означает, что уже в конце года средняя заработная плата достигать более 17,5 тысяч гривен", - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар. "Курс остается в пределах 28,6-28,7", - сказал он.

По его словам, уровень безработицы по методологии МОТ должен упасть до 8,8%.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Согласно декларации, рост экономики Украины составит 3,8% в 2022 году, 4,7% в 2023 году и 5,0% в 2024 году.

Доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1219,6 млрд гривен, в 2023 году - 1333,2 млрд гривен, в 2024 году - 1451,6 млрд гривен.

Документом предусмотрено, что среднемесячная заработная плата работников, брутто составит: в 2022 году - 15 258 гривен, в 2023 году - 17 159 гривен, в 2024 году 19 063 гривен.

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