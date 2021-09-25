Учителям во время карантина не будут урезать зарплаты, - Шкарлет

Учителям во время карантина не будут урезать зарплаты. Это заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства образования и науки Украины.

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - отметил Шкарлет.

Министр также отметил, что вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.