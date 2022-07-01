Зарплаты в Украине растут: кому и за какую работу теперь платят больше всего

В Украине продолжается спрос на специалистов в различных отраслях рабочих профессий. При этом повышается и зарплата, в частности в сферах строительства и транспорта.
За какую работу украинцам будут платить больше - читайте ниже в нашем материале Styler.
Как рассказали нам специалисты с Работа OLX, в частности, в июне водители могут зарабатывать на 500 грн, а облицовщики на 2,7 тыс. грн больше, чем в марте.
Больше всего платят дальнобойщикам - более 50 тыс. грн в месяц.
Ранее мы писали, на какую работу в Киеве ищут работников, и где количество вакансий выросло втрое.
Также сообщалось, как зарабатывать до тысячи долларов не имея высшего образования.