Зарплаты в Украине растут: кому и за какую работу теперь платят больше всего

В Украине продолжается спрос на специалистов в различных отраслях рабочих профессий. При этом повышается и зарплата, в частности в сферах строительства и транспорта.

За какую работу украинцам будут платить больше - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как рассказали нам специалисты с Работа OLX, в частности, в июне водители могут зарабатывать на 500 грн, а облицовщики на 2,7 тыс. грн больше, чем в марте.

Больше всего платят дальнобойщикам - более 50 тыс. грн в месяц.

ТОП 10 вакансий с самой высокой заработной платой на июнь 2022 года (полный рабочий день):