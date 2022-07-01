Зарплати в Україні ростуть: кому і за яку роботу тепер платять найбільше

В Україні триває попит на спеціалістів в різних галузях робітничих професій. При цьому підвищується і зарплата, зокрема у сферах будівництва і транспорту.
За яку роботу українцям платитимуть найбільше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Як розповіли нам спеціалісти з OLX Робота, зокрема, у червні водії таксі можуть заробляти на 500 грн, а облицювальники на 2,7 тис. грн більше, ніж у березні.
Найбільше ж платять далекобійникам - понад 50 тис. грн на місяць.
Раніше ми писали, на яку роботу в Києві шукають працівників, і де кількість вакансій зросла втричі.
Також повідомлялося, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.