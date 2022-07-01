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Зарплати в Україні ростуть: кому і за яку роботу тепер платять найбільше

Колаж РБК-Україна: Зарплати в Україні ростуть
Автор: Світлана Мащенко

В Україні триває попит на спеціалістів в різних галузях робітничих професій. При цьому підвищується і зарплата, зокрема у сферах будівництва і транспорту.

За яку роботу українцям платитимуть найбільше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як розповіли нам спеціалісти з OLX Робота, зокрема, у червні водії таксі можуть заробляти на 500 грн, а облицювальники на 2,7 тис. грн більше, ніж у березні.

Найбільше ж платять далекобійникам - понад 50 тис. грн на місяць.

ТОП 10 вакансій з найвищою заробітною платою на червень 2022 року (повний робочий день):

  • далекобійник - 50 077 грн;
  • водій бульдозера / грейдера - 27 500 грн;
  • водій таксі - 25 500 грн;
  • штукатур - 25 000 грн;
  • комбайнер - 25 000 грн;
  • оператор call-центру - 24 000 грн;
  • виконроб - 23 500 грн;
  • кур'єр - 22 500 грн;
  • облицювальник - 21 000 грн;
  • фасадчик - 20 693 грн.

Раніше ми писали, на яку роботу в Києві шукають працівників, і де кількість вакансій зросла втричі.

Також повідомлялося, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.

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