Количество вакансий выросло в три раза: на какую работу в Киеве ищут работников
В Киеве количество предложений работы увеличилось за последние месяцы. Особенно востребованными являются некоторые рабочие профессии - такие как строительство, клининг, логистика, торговля.
Кого сейчас ищут работодатели и сколько готовы платить - читайте ниже в нашем материале Styler.
Как рассказали нам специалисты по Работа OLX, наибольший прирост вакансий
наблюдается в категории "строительство / облицовочные работы".
В Киеве их количество выросло с 1 085 предложений в течение марта до 3 420 объявлений в июне.
Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях "клининг / домашний персонал" и "производство / рабочие специальности".
Если говорить о конкретных представителях "голубых
воротничков" (рабочих профессий), то в целом среди работодателей самыми востребованными традиционно являются работники сфер торговли и логистики.
ТОП 10 самых популярных специалистов в июне 2022 года на полный рабочий день
- водитель - 8 322 объявлений, средняя зарплата - 20 000 грн
- продавец - 4 039 объявлений, средняя зарплата - 10 000
- грузчик - 3 250 объявлений, средняя зарплата - 11 000
- разнорабочий - 3 102 объявлений, средняя зарплата - 9 000
- охранник / сторож - 2 817 объявлений, средняя зарплата - 9 000
- швея - 2 044 объявлений, средняя зарплата - 14 000
- курьер - 1 797 объявлений, средняя зарплата - 22 500
- повар - 1 601 объявлений, средняя зарплата - 11 000
- парикмахер - 1 421 объявлений, средняя зарплата - 12 000
- сиделка - 1 418 объявлений, средняя зарплата - 8 500
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