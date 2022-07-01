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Количество вакансий выросло в три раза: на какую работу в Киеве ищут работников

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 14:20
Количество вакансий выросло в три раза: на какую работу в Киеве ищут работников Коллаж РБК-Украина: количество вакансий в Киеве выросло
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве количество предложений работы увеличилось за последние месяцы. Особенно востребованными являются некоторые рабочие профессии - такие как строительство, клининг, логистика, торговля.

Кого сейчас ищут работодатели и сколько готовы платить - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как рассказали нам специалисты по Работа OLX, наибольший прирост вакансий
наблюдается в категории "строительство / облицовочные работы".

В Киеве их количество выросло с 1 085 предложений в течение марта до 3 420 объявлений в июне.

Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях "клининг / домашний персонал" и "производство / рабочие специальности".

Если говорить о конкретных представителях "голубых
воротничков" (рабочих профессий), то в целом среди работодателей самыми востребованными традиционно являются работники сфер торговли и логистики.

ТОП 10 самых популярных специалистов в июне 2022 года на полный рабочий день

  • водитель - 8 322 объявлений, средняя зарплата - 20 000 грн
  • продавец - 4 039 объявлений, средняя зарплата - 10 000
  • грузчик - 3 250 объявлений, средняя зарплата - 11 000
  • разнорабочий - 3 102 объявлений, средняя зарплата - 9 000
  • охранник / сторож - 2 817 объявлений, средняя зарплата - 9 000
  • швея - 2 044 объявлений, средняя зарплата - 14 000
  • курьер - 1 797 объявлений, средняя зарплата - 22 500
  • повар - 1 601 объявлений, средняя зарплата - 11 000
  • парикмахер - 1 421 объявлений, средняя зарплата - 12 000
  • сиделка - 1 418 объявлений, средняя зарплата - 8 500

Ранее мы писали, как без опыта работы устроиться на высокую зарплату.

Также стало известно, как зарабатывать до тысячи долларов не имея высшего образования.

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