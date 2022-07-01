Количество вакансий выросло в три раза: на какую работу в Киеве ищут работников

В Киеве количество предложений работы увеличилось за последние месяцы. Особенно востребованными являются некоторые рабочие профессии - такие как строительство, клининг, логистика, торговля.

Кого сейчас ищут работодатели и сколько готовы платить - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как рассказали нам специалисты по Работа OLX, наибольший прирост вакансий

наблюдается в категории "строительство / облицовочные работы".

В Киеве их количество выросло с 1 085 предложений в течение марта до 3 420 объявлений в июне.

Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях "клининг / домашний персонал" и "производство / рабочие специальности".

Если говорить о конкретных представителях "голубых

воротничков" (рабочих профессий), то в целом среди работодателей самыми востребованными традиционно являются работники сфер торговли и логистики.

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