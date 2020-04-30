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Зарплаты в Кабмине: сколько в марте заработал Шмыгаль и другие министры

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 07:38
Зарплаты в Кабмине: сколько в марте заработал Шмыгаль и другие министры
Зарплаты министров Украины (фото: РБК-Украина)

Стало известно, сколько в марте заработали Шмыгаль и другие министры

Зарплаты министров Украины в марте начинались от 18,5 тысячи гривен - меньше всех получила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. При этом самым высокооплачиваемым министром в первом месяце весны стал Владислав Криклий. Министр инфраструктуры заработал 97,1 тысячи гривен.

На втором месте оказался министр юстиции Денис Малюська, он заработал 74,7 тысячи гривен. Третье место заняла экс-министр финансов Оксана Маркарова. В марте ее зарплата составила 69,4 тысячи гривен.

Стоит отметить, что в первую пятерку также вошли министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за первый месяц работы заработал 45,9 тысячи гривен. Такую же сумму получили экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, глава МИД Дмитрий Кулеба, и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Стоит отметить, что у заместителей министров зарплаты еще выше. Так Иван Руснак из Минобороны в марте получил 161,9 тысячи гривен. Юрий Джигир из Министерства финансов - 114,4 тысячи гривен, Наталья Форсюк из Министерства инфраструктуры - 113,4 тысячи гривен, Валерия Коломиец из Минюста - 151,8 тысячи гривен.

Напомним, что эксперты шокировали прогнозом о зарплатах после карантина, которые существенно снизятся. Одной из причин является возвращение заробитчан, которые раньше зарабатывали на хлеб заграницей, а сейчас будут трудоустраиваться в Украине.

Ранее сообщалось о том, что пенсии в Украине будут начисляться сразу по двум системам. После выхода на заслуженный отдых украинцы смогут получать две пенсии одновременно.

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