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Зарплати в Кабміні: скільки в березні заробив Шмигаль і інші міністри

STYLERЖиття    30.04.2020 - 07:38
Зарплати в Кабміні: скільки в березні заробив Шмигаль і інші міністри
Зарплати міністрів України (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, скільки в березні заробили Шмигаль і інші міністри

Зарплати міністрів України в березні починалися від 18,5 тисячі гривень - менше всіх отримала ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. При цьому найбільш високооплачуваним міністром в першому місяці весни став Владислав Криклій. Міністр інфраструктури заробив 97,1 тисячі гривень.

На другому місці виявився міністр юстиції Денис Малюська, він заробив 74,7 тисячі гривень. Третє місце посіла ексміністр фінансів Оксана Маркарова. У березні її зарплата склала 69,4 тисячі гривень.

Варто зазначити, що у першу п'ятірку також увійшли міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна. Про це повідомляє Telegram-канал "Украина Сейчас".

Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за перший місяць роботи заробив 45,9 тисячі гривень. Таку ж суму отримали ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко, глава МЗС Дмитро Кулеба, і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Варто зазначити, що у заступників міністрів зарплати ще вище. Так Іван Руснак з Міноборони у березні отримав 161,9 тисячі гривень. Юрій Джигир з Міністерства фінансів - 114,4 тисячі гривень, Наталія Форсюк з Міністерства інфраструктури - 113,4 тисячі гривень, Валерія Коломієць Мін'юсту - 151,8 тисячі гривень.

Нагадаємо, що експерти шокували прогнозом про зарплати після карантину, які істотно знизяться. Однією з причин є повернення заробітчан, які раніше заробляли на хліб закордоном, а зараз будуть працевлаштовуватися в Україні.

Раніше повідомлялося про те, що пенсії в Україні будуть нараховуватися відразу за двома системами. Після виходу на заслужений відпочинок українці зможуть отримувати дві пенсії одночасно.

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