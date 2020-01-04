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Минимальная зарплата в Украине снова превысила показатели Беларуси и России

Новости » Экономика     04.01.2020 - 14:31
Минимальная зарплата в Украине снова превысила показатели Беларуси и России
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Впервые после кризиса 2008 года минималка в Украине выше, чем на территории России и в Беларуси

С 1 января 2020 года впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели России и Беларуси. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на своей странице в Facebook.

Как отметил Николайчук, за последние годы Украине удалось нивелировать отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и углубилось в результате кризиса 2014-15 годов.

Замминистра обнародовал график, согласно которому минимальная зарплата украинцев в последний раз превышала показатели РФ и Беларуси в 2007 году.

Минимальная зарплата в Украине снова превысила показатели Беларуси и России

Минимальная зарплата в Украине снова превысила показатели Беларуси и России

Отметим, по данным НБУ, отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. В третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января 2020 года на 13% (на 550 гривен) до 4723 гривен в месяц (199 долларов по курсу НБУ 26,68 грн/доллар на 1 января).

Минимальная зарплата на территории России с 1 января 2020 года составляет 12130 рублей или 196 долларов по официальному курсу. В Беларуси минимальная зарплата составляет 375 местных рублей или 178 долларов по курсу.

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