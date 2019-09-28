Зарплату повысят 90% украинцев: прогноз экспертов на 2020 год

Зарплаты в Украине в 2020 году должны вырасти для 90% работающих граждан. При этом размер надбавки будет варьироваться в пределах от 5% до 20%, при условии, что стоимость доллара в среднем будет держаться на уровне 28 грн. Об этом рассказывается в презентации "Прогнозы бизнеса на 2020 год", которая основывается на результатах опроса.

Как сообщается, на развитие бизнеса в следующем году рассчитывает 77% руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. Более половины бизнесменов (62%) ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере от 10 до 20% - в гривне.

Большинство (90%) руководителей планируют повышать заработную плату сотрудникам в размере 5-20%. Однако, по результатам опроса, рабочих мест больше не станет – среди бизнесменов уменьшилось количество желающих расширять штат. Так, 47% планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года. Принимать на работу новых людей за счет расширения штата планируют только 46% (в прошлом году их количество составляло 58%). Исследование показало, что в следующем году компании не спешат начинать новые инвестиционные проекты в Украине - только 33% СЕО имеют такие намерения.

Зарплаты в Украине в 2020 году могут существенно вырасти (иллюстративное фото: pixabay.com)

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2020 год" приняли участие 104 ТОП-менеджеров компаний-членов Европейской бизнес ассоциации. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в течение августа 2019 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится ассоциацией уже четвертый год подряд.

Стоит отметить, что прогнозы по развитию бизнеса в Украине на 2020 год отталкивались от закладываемой стоимости валюты на среднем уровне 28 гривен за доллар.

Напомним, что курс доллара с начала года упал на 13%.