Зарплати ростуть, але не у всіх. Які професії почали приносити більше грошей українцям

Повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року спричинило стрімке збільшення рівня безробіття в Україні. Однак уже зараз відбувається поступове зростання економіки й ринок праці стабілізується.

Як у 2023 році змінились зарплати на найпопулярніших посадах, які фахівці почали отримувати більше й чого очікувати від ринку праці - читайте далі в матеріалі Styler.

Зарплати на найпопулярніших посадах

Дані з дослідження порталу Work.ua свідчать, що найбільш затребуваними в Україні лишаються наразі фахівці, пов'язані з:

обслуговуванням клієнтів

торгівлею

фінансами

Найбільш відчутною різниця між зарплатами у ІІ кварталі 2022 року та ІІ кварталі 2023 року є в:

охоронців

офіціантів

кухарів

Велике зростання (63%) показують зарплати психологів, адже попит на їхню роботу суттєво збільшився на тлі повномасштабної війни.

При цьому найменше зростання зарплат відбулось серед водіїв. Оплату праці піднімали здебільшого молодшим фахівцям, що може свідчити про запит на водіїв без професійної освіти від сфери перевезень (зокрема служб таксі й таксопарків).

Не показали суттєвого зростання й зарплати менеджерів з персоналу (дещо більше грошей почали отримувати початківці й спеціалісти середньої ланки).

І квартиль - середньоринковий рівень оплати праці молодшого спеціаліста з мінімальними навичками роботи. Медіана - середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів, які мають досвід роботи не менше 2-3 років. ІІІ квартиль - середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів із найрозвинутішими професійними навичками, на керівних посадах (інфографіка: Work.ua)

В яких галузях зарплати зросли найбільше

Найбільше зростання зарплат в Україні спостерігається нині у таких галузях:

будівництво (будівельна промисловість, деревообробка)

архітектура

дизайн інтер'єру

готельно-ресторанний бізнес

туризм

роздрібна торгівля

Експерти вважають, що зростання зарплат тут може свідчити про розвиток малого бізнесу, популяризацію внутрішнього туризму та збільшення попиту на спеціалістів із відновлення та розбудови України в умовах війни.

Крім того, готельно-ресторанний бізнес і будівельна промисловість належать до галузей, які за кількістю вакансій відновились на понад 100% (ринок праці перенасичений пропозиціями й щоб отримати більше відгуків на вакансії, роботодавці підвищують зарплати).

Поступове (але стійке) збільшення зарплат спостерігається у галузях:

медицина та фармацевтика

послуги для населення та бізнесу

краса, фітнес, спорт

сільське господарство

Фахівці наголошують - це може вказувати на те, що в медицині та сфері послуг відчутний дефіцит кадрів на тлі стійкого попиту на послуги. Аби його задовольнити, на роботу запрошують кандидатів без досвіду, із незакінченою освітою чи тих, кого треба перенавчати (приваблюючи їх вищою зарплатою).

Сільгосппідприємства в умовах нестачі кадрів вдаються не тільки до пошуку працівників без досвіду, але й докладають зусиль щодо оптимізації робочого процесу (наймають нових керівників, шукають фахівців зі стратегічного планування, підбирають нову техніку, на якій працюватимуть фахівці тощо).

В яких галузях зарплати зросли найменше

Найменше зростання заробітних плат з 2022 року відбулось у таких сферах:

маркетинг, реклама, PR (середня зарплата - 20 000 грн)

транспорт, логістика (середня зарплата - 20 000 грн)

фінанси, банківська справа та бухгалтерія, аудит (середня зарплата - 18 000 грн)

Зазначимо, що ці галузі належать до тих, де відновлення ринку праці - менше ніж 75%. Тобто кількість пропозицій ще не зовсім задовольнила попит. Отже, найімовірніше підвищення зарплат у них ще попереду.

Зарплати у деяких галузях суттєво змінились (інфографіка: Work.ua)

Чи варто чекати на подальше підвищення зарплат

Опитування роботодавців показало, що більшість із них планують:

підвищення зарплат (усім або деяким категоріям працівників) цього року

коригування заробітних плат відповідно до інфляції

У приблизно 63% компаній підвищення зарплат стосуватиметься усіх працівників. Решта збільшить оплату праці тільки ключовим співробітникам.

19% компаній підвищення зарплат не планують, тоді як 2% - зарплати можуть скоротити.

Отже, більшість роботодавців на тлі інфляції та підвищення цін намагатимуться втримати наявних працівників і привабити нових саме шляхом підвищення зарплати. Попри війну ринок праці України продовжуватиме розвиватись.