Зарплаты растут, но не у всех. Какие профессии начали приносить больше денег украинцам

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года повлекло за собой стремительное увеличение уровня безработицы в Украине. Однако уже сейчас происходит постепенный рост экономики и рынок труда стабилизируется.

Как в 2023 году изменились зарплаты на самых популярных должностях, какие специалисты начали получать больше и чего ожидать от рынка труда - читайте дальше в материале Styler.

Зарплаты на самых популярных должностях

Данные согласно исследованию портала Work.ua свидетельствуют, что наиболее востребованными в Украине остаются специалисты, связанные с:

обслуживанием клиентов

торговлей

финансами

Наиболее ощутима разница между зарплатами во ІІ квартале 2022 года и ІІ квартале 2023 года у:

охранников

официантов

поваров

Большой рост (63%) показывают зарплаты психологов, потому что спрос на их работу существенно увеличился на фоне полномасштабной войны.

При этом самый низкий рост зарплат произошел среди водителей. Оплату труда поднимали в основном младшим специалистам, что может свидетельствовать о запросе водителей без профессионального образования от сферы перевозок (в том числе служб такси и таксопарков).

Не показали существенного роста и зарплаты менеджеров по персоналу (несколько больше денег стали получать новички и специалисты среднего звена).

І квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда младшего специалиста с минимальными навыками работы. Медиана - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов, имеющих опыт работы не менее 2-3 лет. ІІІ квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов с самыми развитыми профессиональными навыками, на руководящих должностях (инфографика : Work.ua)

В каких отраслях зарплаты выросли больше всего

Наибольший рост зарплат в Украине наблюдается в таких сферах:

строительство (строительная промышленность, деревообработка)

архитектура

дизайн интерьера

гостинично-ресторанный бизнес

туризм

розничная торговля

Эксперты считают, что рост зарплат здесь может свидетельствовать о развитии малого бизнеса, популяризации внутреннего туризма и увеличении спроса на специалистов по восстановлению и развитию Украины в условиях войны.

Кроме того, гостинично-ресторанный бизнес и строительная промышленность относятся к отраслям, которые по количеству вакансий возобновились более чем на 100% (рынок труда перенасыщен предложениями и, чтобы получить больше отзывов на вакансии, работодатели повышают зарплаты).

Постепенное (но устойчивое) увеличение зарплат наблюдается в отраслях:

медицина и фармацевтика

услуги для населения и бизнеса

красота, фитнес, спорт

сельское хозяйство

Специалисты отмечают - это может указывать на то, что в медицине и сфере услуг ощутимый дефицит кадров на фоне устойчивого спроса на услуги. Чтобы его удовлетворить, на работу приглашают кандидатов без опыта, с незаконченным образованием или тех, кого нужно переучить (привлекая их более высокой зарплатой).

Сельхозпредприятия в условиях нехватки кадров прибегают не только к поиску работников без опыта, но и прилагают усилия по оптимизации рабочего процесса (нанимают новых руководителей, ищут специалистов по стратегическому планированию, подбирают новую технику, на которой будут работать специалисты и т. п.).

В каких отраслях зарплаты выросли меньше всего

Наименьший рост заработных плат с 2022 года произошел в следующих областях:

маркетинг, реклама, PR (средняя зарплата - 20 000 грн)

транспорт, логистика (средняя зарплата - 20 000 грн)

финансы, банковское дело и бухгалтерия, аудит (средняя зарплата - 18 000 грн)

Отметим, что эти отрасли относятся к тем, где восстановление рынка труда - менее 75%. То есть количество предложений еще не совсем удовлетворило спрос. Итак, вероятнее повышение зарплат у них еще впереди.

Зарплаты в некоторых отраслях существенно изменились (инфографика : Work.ua)

Стоит ли ждать дальнейшего повышения зарплат

Опрос работодателей показал, что большинство из них планируют:

повышение зарплат (всем или некоторым категориям работников) в этом году

корректировку заработных плат в соответствии с инфляцией

Приблизительно в 63% компаний повышение зарплат будет касаться всех работников. Остальные увеличат оплату труда только ключевым сотрудникам.

19% компаний повышения зарплат не планируют, тогда как 2% - зарплаты могут сократить.

Следовательно, большинство работодателей на фоне инфляции и повышения цен будут стараться удержать имеющихся работников и привлечь новых путем повышения зарплаты. Несмотря на войну, рынок труда Украины будет продолжать развиваться.