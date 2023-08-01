Зарплаты растут, но не у всех. Какие профессии начали приносить больше денег украинцам
Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года повлекло за собой стремительное увеличение уровня безработицы в Украине. Однако уже сейчас происходит постепенный рост экономики и рынок труда стабилизируется.
Как в 2023 году изменились зарплаты на самых популярных должностях, какие специалисты начали получать больше и чего ожидать от рынка труда - читайте дальше в материале Styler.
Зарплаты на самых популярных должностях
Данные согласно исследованию портала Work.ua свидетельствуют, что наиболее востребованными в Украине остаются специалисты, связанные с:
- обслуживанием клиентов
- торговлей
- финансами
Наиболее ощутима разница между зарплатами во ІІ квартале 2022 года и ІІ квартале 2023 года у:
- охранников
- официантов
- поваров
Большой рост (63%) показывают зарплаты психологов, потому что спрос на их работу существенно увеличился на фоне полномасштабной войны.
При этом самый низкий рост зарплат произошел среди водителей. Оплату труда поднимали в основном младшим специалистам, что может свидетельствовать о запросе водителей без профессионального образования от сферы перевозок (в том числе служб такси и таксопарков).
Не показали существенного роста и зарплаты менеджеров по персоналу (несколько больше денег стали получать новички и специалисты среднего звена).
І квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда младшего специалиста с минимальными навыками работы. Медиана - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов, имеющих опыт работы не менее 2-3 лет. ІІІ квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов с самыми развитыми профессиональными навыками, на руководящих должностях (инфографика : Work.ua)
В каких отраслях зарплаты выросли больше всего
Наибольший рост зарплат в Украине наблюдается в таких сферах:
- строительство (строительная промышленность, деревообработка)
- архитектура
- дизайн интерьера
- гостинично-ресторанный бизнес
- туризм
- розничная торговля
Эксперты считают, что рост зарплат здесь может свидетельствовать о развитии малого бизнеса, популяризации внутреннего туризма и увеличении спроса на специалистов по восстановлению и развитию Украины в условиях войны.
Кроме того, гостинично-ресторанный бизнес и строительная промышленность относятся к отраслям, которые по количеству вакансий возобновились более чем на 100% (рынок труда перенасыщен предложениями и, чтобы получить больше отзывов на вакансии, работодатели повышают зарплаты).
Постепенное (но устойчивое) увеличение зарплат наблюдается в отраслях:
- медицина и фармацевтика
- услуги для населения и бизнеса
- красота, фитнес, спорт
- сельское хозяйство
Специалисты отмечают - это может указывать на то, что в медицине и сфере услуг ощутимый дефицит кадров на фоне устойчивого спроса на услуги. Чтобы его удовлетворить, на работу приглашают кандидатов без опыта, с незаконченным образованием или тех, кого нужно переучить (привлекая их более высокой зарплатой).
Сельхозпредприятия в условиях нехватки кадров прибегают не только к поиску работников без опыта, но и прилагают усилия по оптимизации рабочего процесса (нанимают новых руководителей, ищут специалистов по стратегическому планированию, подбирают новую технику, на которой будут работать специалисты и т. п.).
В каких отраслях зарплаты выросли меньше всего
Наименьший рост заработных плат с 2022 года произошел в следующих областях:
- маркетинг, реклама, PR (средняя зарплата - 20 000 грн)
- транспорт, логистика (средняя зарплата - 20 000 грн)
- финансы, банковское дело и бухгалтерия, аудит (средняя зарплата - 18 000 грн)
Отметим, что эти отрасли относятся к тем, где восстановление рынка труда - менее 75%. То есть количество предложений еще не совсем удовлетворило спрос. Итак, вероятнее повышение зарплат у них еще впереди.
Зарплаты в некоторых отраслях существенно изменились (инфографика : Work.ua)
Стоит ли ждать дальнейшего повышения зарплат
Опрос работодателей показал, что большинство из них планируют:
- повышение зарплат (всем или некоторым категориям работников) в этом году
- корректировку заработных плат в соответствии с инфляцией
Приблизительно в 63% компаний повышение зарплат будет касаться всех работников. Остальные увеличат оплату труда только ключевым сотрудникам.
19% компаний повышения зарплат не планируют, тогда как 2% - зарплаты могут сократить.
Следовательно, большинство работодателей на фоне инфляции и повышения цен будут стараться удержать имеющихся работников и привлечь новых путем повышения зарплаты. Несмотря на войну, рынок труда Украины будет продолжать развиваться.
Напомним, ранее мы писали, что безработица обновила исторический миниму.
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