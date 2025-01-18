Зарплати президентів. Скільки отримує Дуда, Зеленський, Шольц та інші світові лідери

Найбільша зарплата президента у світі - у президента США. Це 400 000 на рік. Є додаткові виплати - на необхідні речі, на подорожі й навіть на розваги. Також виділяється 100 000 на ремонт у Білому домі. Кожен президент отримує доступ до резиденції, транспорту, медичних послуг. Рівень зарплати президента США не переглядався з 2021 року.

На другому місці опинився Канцлер Німеччини Олаф Шольц, у якого річний заробіток складає 390 000 доларів. У 2022 році Бундестаг підвищив зарплату канцлеру і з того часу він отримує близько 30 000 євро на місяць. У цю суму входить ставка, компенсації та додаткові виплати.

Прем'єр-міністр Австралії отримує приблизно 380 000 доларів на рік - і це вже сума після підвищення окладів федеральних чиновників у 2023 році.

На четвертому місці - зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - 379 000 доларів на рік. І майже половина канадців вважає, що це занадто висока оплата.

У прем'єр-міністра Нової Зеландії - понад 290 000 доларів на рік, у новозеландських доларах це - 471 000.

Прем'єр-міністр Японії заробляє 270 000 доларів на рік. Закон про підвищення зарплат був ухвалений в листопаді 2024 року.

У президента Італії зарплата приблизно 239 000 євро на рік. І це співмірно з зарплатами інших високопосадовців країни.

Прем'єр-міністр Британії заробляє близько 210 000 на рік. А прем'єр-міністр Нідерландів - близько 200 000 на рік.

У президента Франції Еммануеля Макрона - близько 190 000 євро на рік. У місячний оклад входить також допомога на проживання та офіційна допомога, яка не оподатковується. Додатково оплачуються витрати на офіційні заходи та проживання в Єлисейському палаці.

Зарплата президента Ізраїлю становить близько 173 000 на рік.

Президент Чехії Петр Павел має зарплату у розмірі 170 000 доларів на рік. Додатково, як і у більшості топових політиків, є право на щомісячну компенсацію на відрядження, харчування тощо.

У президента Бразилії - близько 120 000 на рік, і в країні з високим рівнем соціальної нерівності це викликає обурення.

Президент Польщі Анжей Дуда заробляє близько 90 000 доларів на рік. Приблизно таку ж саму зарплату має прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді має оклад в 60 000 доларів на рік. Додатково: низка пільг та компенсація за утримання власного будинку.

Президент Туреччини заробляє приблизно 1 млн турецьких лір на рік - це приблизно 44 000 доларів. Однак витрати на резиденцію, транспорт та безпеку покриває держава.

У президентки Молдови Майи Санду - 14 000 доларів на рік, у президента Литви Гітанаса Науседи - 10 000 доларів на рік.

Президент України Володимир Зеленський отримує 336 000 гривень на рік без надбавок та премій - це приблизно 9 000 доларів.

Голова КНР Сі Цзіньпін отримує 22 000 доларів на рік, але всі його витрати покриває держава.

А у кого ще є дуже великі зарплати

Найвищою зарплатою вважають оплату праці прем'єр-міністра Сінгапуру - понад 2,2 млн доларів на рік.

Зарплата президента федеральної ради у Швейцарії - близько 450 000 доларів на рік.

У Швеції та Ісландії зарплати президентів співвідносяться з середнім доходом громадян, що є принципом соціальної рівності.