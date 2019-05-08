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Зарплата Порошенко: сколько заработал президент за пять лет


Порошенко всю свою зарплату на посту президента перечисляет на благотворительность

Президент Украины Петро Порошенко, который проиграл во втором туре выборов своему оппоненту Владимиру Зеленскому, заработал на посту главы государства за 5 лет более одного миллиона гривен. Об этом сообщили в Администрации президента Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.

Петр Порошенко заканчивает свою пятилетнюю каденцию на посту президента Украины. За этот период он получал зарплату президента, которая в общей сумме составила 1 миллион 363 тысячи гривен. Ежемесячно с мая 2016 года Петр Порошенко получал 28 тысяч гривен.

Петро Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

"С июня 2014 года по апрель 2019 года президенту Петру Порошенко начислена заработная плата в сумме 1 363 259,75 гривен. С мая 2016 года заработная плата Президента Украины ежемесячно начисляется в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен", - сообщили в Администрации президента.

Отмечается, что зарплата президента состоит исключительно из должностного оклада и ему не начисляются премии или надбавки.

Также в Администрации президента отметили, что вся зарплата президента после уплаты налогов была перечислена на благотворительность.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новый глава Одесской ОГА шокировал своими нескромными запросами.

А также рассказывали о том, что средняя заработная плата в Украине превысила десять тысяч гривен.

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