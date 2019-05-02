Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. грн

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Темпы роста номинальной и реальной зарплаты остаются очень высокими

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.

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Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 16207 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7437 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.

Наибольшую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20453 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 6750 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6848 грн.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса НБУ свидетельствуют, что абсолютное большинство украинских компаний (74,1%) считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут, 25,4% - останутся без изменений и менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.