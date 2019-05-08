Зарплата Порошенко: сколько заработал президент за пять лет

Зарплата Петра Порошенко (Коллаж РБК-Украина)

Порошенко всю свою зарплату на посту президента перечисляет на благотворительность

Президент Украины Петро Порошенко, который проиграл во втором туре выборов своему оппоненту Владимиру Зеленскому, заработал на посту главы государства за 5 лет более одного миллиона гривен. Об этом сообщили в Администрации президента Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.

Петр Порошенко заканчивает свою пятилетнюю каденцию на посту президента Украины. За этот период он получал зарплату президента, которая в общей сумме составила 1 миллион 363 тысячи гривен. Ежемесячно с мая 2016 года Петр Порошенко получал 28 тысяч гривен.

Петро Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

"С июня 2014 года по апрель 2019 года президенту Петру Порошенко начислена заработная плата в сумме 1 363 259,75 гривен. С мая 2016 года заработная плата Президента Украины ежемесячно начисляется в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен", - сообщили в Администрации президента.

Отмечается, что зарплата президента состоит исключительно из должностного оклада и ему не начисляются премии или надбавки.

Также в Администрации президента отметили, что вся зарплата президента после уплаты налогов была перечислена на благотворительность.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новый глава Одесской ОГА шокировал своими нескромными запросами.

А также рассказывали о том, что средняя заработная плата в Украине превысила десять тысяч гривен.