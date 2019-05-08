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Зарплата Порошенко: скільки заробив президент за п'ять років

STYLERПерсони    08.05.2019 - 20:46
Зарплата Порошенко: скільки заробив президент за п'ять років
Зарплата Петра Порошенка (Колаж РБК-Україна)

Порошенко всю свою зарплату на посаді президента перераховує на благодійність

Президент України Петро Порошенко, який програв у другому турі виборів своєму опоненту Володимиру Зеленському, заробив на посаді глави держави за 5 років більше одного мільйона гривень. Про це повідомили в Адміністрації президента України у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

Петро Порошенко закінчує свою п'ятирічну каденцію на посаді президента України. За цей період він отримував зарплату президента, яка в загальній сумі склала 1 мільйон 363 тисячі гривень. Щомісяця з травня 2016 року Петро Порошенко отримував 28 тисяч гривень.

Зарплата Порошенко: скільки заробив президент за п'ять років

Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

"З червня 2014 року по квітень 2019 року президенту Петру Порошенку нарахована заробітна плата в сумі 1 363 259,75 гривень. З травня 2016 року заробітна плата Президента України щомісяця нараховується у розмірі посадового окладу – 28 тисяч гривень", - повідомили в Адміністрації президента.

Наголошується, що зарплата президента складається виключно з посадового окладу і йому не нараховуються премії або надбавки.

Також в Адміністрації президента зазначили, що вся зарплата президента після сплати податків була перерахована на благодійність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що новий голова Одеської ОДА шокував своїми нескромними запитами.

А також розповідали про те, що середня заробітна плата в Україні перевищила десять тисяч гривень.

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