"Заробляв дуже багато": Олег Скрипка зізнався, що мав бізнес у Росії

За його словами, гроші він інвестував у фестивалі "Країна мрій", "Рок Січ", та "Вечорниці". Він зазначив, що це була його своєрідна "схема".

"Минулі роки я накопичив кошти. Мій бізнес був в основному в Росії. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Я не все інвестував, у мене залишилися якісь кошти, от я їх зараз проїдаю", - розповів артист.

Зазначимо, що бізнесом музикант називає концерти гурту "Воплі Відоплясова" в Росії. До 2014 року у колективу було багато виступів у РФ, і українці збирали повні зали глядачів.

Однак, після повномасштабного вторгнення Росії до України Скрипка припинив туди їздити взагалі.

"Бізнес у Росії в мене був - це концерти гурту "Воплі Відоплясова" до 2014 року. Я заробляв дуже багато. 2014 року у мене був останній концерт чи в січні, чи в лютому", - поділився музикант.

Олег Скрипка розповів про бізнес у Росії (скрін)

Зараз Олег Скрипка дає благодійні концерти та допомагає Україні. Він додав, що коштів майже не заробляє, але певний прибуток він має, на який нині живе його родина.

"У мене дуже добре запрацювала ця схема - збір авторських. Ми їздимо з концертами. Кошти ми передаємо на благодійність, але у нас є добові. Ми живемо на добові, щось вдається відкласти. Добові - це 50-100 євро. І в мене є нерухомість в Києві. Там люди з'їхали, але зараз трішки люди повертаються, будемо здавати", - повідомив Скрипка.

Олег Скрипка розповів про бізнес у Росії (instagram.com/o.skrypka)