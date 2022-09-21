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"Зарабатывал очень много": Олег Скрипка признался, что имел бизнес в России

Олег Скрипка рассказал, как зарабатывал в России (facebook.com.vopli)
Автор: Татьяна Самарук

Лидер рокгруппы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка признался, что имел определенный бизнес в России. К тому же, коллектив зарабатывал там много денег, но все средства они пытались инвестировать в развитие украинской культуры.

Об этом артист рассказал в интервью Алине Доротюк.

По его словам, деньги он инвестировал в фестивали "Країна мрій", "Рок Січ", и "Вечорниці". Он отметил, что это была его своеобразная "схема".

"Прошлые годы я накопил средства. Мой бизнес был в основном в России. Я хотел, чтобы именно россияне инвестировали в украинскую культуру, и они это делали. Я не все инвестировал, у меня остались какие-то средства, вот я их сейчас проедаю", - рассказал артист.

Отметим, что бизнесом музыкант называет концерты группы "Вопли Видоплясова" в России. До 2014 года у коллектива было много выступлений в РФ и украинцы собирали полные зрительные залы.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину Скрипка перестал туда ездить вообще.

"Бизнес в России у меня был - это концерты группы "Вопли Видоплясова" до 2014 года. Я зарабатывал очень много. В 2014 году у меня был последний концерт в январе или в феврале", - поделился музыкант.

Олег Скрипка рассказал о бизнесе в России (скрин)

Сейчас Олег Скрипка дает благотворительные концерты и помогает Украине. Он добавил, что средств почти не зарабатывает, но определенная прибыль у него есть, на которую сейчас живет его семья.

"У меня очень хорошо заработала эта схема - сбор авторских. Мы ездим с концертами. Средства мы передаем на благотворительность, но у нас есть суточные. Мы живем на суточные, что-то удается отложить. Суточные - это 50-100 евро. И у меня есть недвижимость в Киеве. Там люди съехали, но сейчас немного люди возвращаются, будем сдавать", - сообщил Скрипка.

Олег Скрипка рассказал о бизнесе в России (instagram.com/o.skrypka)

Ранее мы сообщали, что в Германии отменили концерт группы ВВ, назвав музыкантов "фашистами".

Также мы писали, что у Торонто 8-летняя поклонница Скрипки передала ему деньги на ВСУ.

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Олег Скрипкамузыкант