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В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги на ВСУ: милое видео

Новина українською →
Канада, Четверг 01 сентября 2022 19:48
В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги на ВСУ: милое видео Поклонница передала Олегу Скрипке деньги для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Канаде в городе Торонто 8-летняя украинка передала певцу Олегу Скрипке $200, что он их передал Вооруженным силам Украины. Отмечается, что эти деньги школьнице подарили на день рождения.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В частности, трогательный инцидент произошел после концерта исполнителя, на который девочка не смогла попасть.

Девочка Дарья очень хотела попасть на концерт группы ВВ, но из-за возрастных ограничений не смогла вживую насладиться украинской музыкой. Об украинке Олеге Скрипке рассказали в тот же вечер, а утром он лично встретился с фанаткой.

На день рождения бабушка девочки подарила ей $200 (7400 грн), и она решила отдать деньги артисту, чтобы он передал их защитникам. Вокалист взамен оставил ей свой автограф на плакате.

"Нас очень поразил тот момент, когда девочка начала рассказывать Олегу о подарке, который уже получила от своей бабушки - $200. И вместо того, чтобы потратить эту сумму на сладости или игрушки, Даша решила передать их в добрые руки", - говорится в сообщении.

В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги на ВСУ: милое видеоВ Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги для ВСУ (instagram.com/o.skrypka)

В комментариях пользователи шокированы от поступка украинки и пишут, что родители правильно воспитали ребенка.

  • Очень трогательно. Это наши дети, наше будущее;
  • Стояли в очереди в клуб как раз за Дашей, видели как девочка растерялась и вместе с папой просили организаторов пропустить. Организаторы и Олег большие молодцы, спасибо за такой приятный конец этой истории;
  • Какая молодец! Счастья и доброй судьбы Даше;
  • Солнышко.

В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги на ВСУ: милое видеоВ Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги на ВСУ: милое видео

В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги для ВСУ (instagram.com/o.skrypka)

Ранее мы сообщали, что дачу Олега Скрипки оккупанты разграбили.

Также мы писали, что артист признавался, почему снимался в рекламе онлайн-казино.

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Олег Скрипка
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