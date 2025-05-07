Ви прокинулися з незнайомцем, хоч 10 років разом. Що робити, коли партнер змінився і став чужим?
З часом люди змінюються, і стосунки також еволюціонують. Іноді після багатьох років спільного життя може виникнути неочікуване відчуття, ніби ви вже не знаєте людину, яка поруч. Ця ситуація може викликати тривогу і поставити питання: що сталося і як бути далі?
Чому виникає таке відчуття, як його сприймати та що робити зі стосунками далі, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Люди дійсно змінюються (і це не завжди погано)
Ви прокидаєтесь одного ранку і ловите себе на думці: "Хто ця людина поруч зі мною?" і з жахом розумієте, що ви про цю людину майже нічого не знаєте.
- Згідно з дослідженнями психологів, особистість людини змінюється кожні 7-10 років.
- Це стосується поглядів, звичок, навіть мови тіла.
- Особливо яскраво зміну видно після криз - 30, 40, 50 років, хвороб, втрат, вигоряння.
- Часто люди вважають, що змінився партнер, хоча насправді - це вони переосмислили себе і свої потреби.
"Звички змінилися. Погляди - інші. Розмов стає менше, розуміння - ще менше. І виникає тривожне запитання: чи не живу я з чужою людиною? А може, річ у тому, що ми всі змінюємося? І він, і вона, і ви самі - вже не ті, ким були 5, 10 чи 15 років тому", - каже експерт.
Він додав, що життя йде, досвід накопичується, пріоритети зсуваються. І небезпека не в самій зміні, а в тому, що ми перестаємо помічати ці трансформації одне в одному. Наче жили разом, але - в паралельних світах.
Основні ознаки кардинальних змін та віддалення
- Немає щирих розмов
- Образи замовчуються
- Спільний побут тримає, але немає тепла
- Немає інтересу до внутрішнього світу партнера
Що ж робити, якщо все змінилося?
По-перше, не бігати з криками "все пропало", оскільки зміни - це не завжди погано і веде до розлучення.
"Почати з простого, але чесного: чи хочу я знати цю людину наново? Чи готовий(-а) ставити запитання, слухати без осуду, цікавитися її (його) новим "Я"? Чи готовий(-а) поділитися тим, що змінилося в мені самому?" - радить коуч.
- Замість "Ти вже не такий" - сказати: "Я хочу краще зрозуміти тебе зараз"
- Замість "Між нами все змінилося" - "Давай спробуємо познайомитися заново"
- Чесно скажіть, що відчуває віддалення, але не звинувачуйте у цьому одне одного
- Запишіть, що вас непокоїть - це дозволить побачити ситуацію об'єктивно та обговорити "гострі теми"
Якщо самостійно владнати проблему не вдається - запропонуйте партнеру парну терапію, коучинг або зверніться до спеціаліста самостійно.
"Можливо, у вас удома не чужий. Просто давно не було справжньої розмови. А може… і справді чужий. І тоді варто чесно запитати себе: чи хочу я будувати щось нове - з цією людиною? Або, якщо все змінилося настільки кардинально, що вам вдвох - погано, варто спробувати щось інше?" - резюмує Віталій Курсік.
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