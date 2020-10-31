Заробитчане по возвращении в Украину должны заплатить налоги: сколько придется отдать

В Украине действует закон, который обязывает всех, кто получает доходы за границей, платить определенный налог. Тем, кто вернулся из-за границы, предстоит пройти процедуру декларации, а также уплатить часть своей зарплаты украинскому государству. Сколько нужно отдать и почему – рассказал генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун, передает OBOZREVATEL.

Как сообщается, в налогообложении заробитчан есть свои особенности. В случае, если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то по приезду в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. К примеру, в Болгарии украинцу придется заплатить 10% с прибыли. По возвращении в Украину, рабочему придется доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

В случае со странами, с которыми это соглашение подписано не было, полный налог нужно платить и в той стране, где заработали средства, и в Украине 19,5%. Этот же процент от зарплаты придется заплатить и тем, кто зарабатывает за границей нелегально.

"Часто наши заробитчане получают неофициальный доход. Часть работает неофициально. Многие выбирают украинцев из-за того, что они соглашаются на неофициальную работу. В этом есть экономическая составляющая. Местный будет требовать защиты, гарантии, официальный доход, который может показать в банке. А украинскому работнику важно заработать деньги и отправить домой. Если он попытается задекларировать их в Украине, договор об устранении двойного налогооблажения действовать не будет", – рассказывает Почкун.

Работники, приезжая в Украину, должны самостоятельно заполнить декларации, но не делают этого. По словам главы налоговой Алексея Любченко, украинцы перевели в страну 12 млрд долларов, а задекларировали лишь 11 млрд грн.

Напомним, что ранее для украинских заробитчан в Польше изменили правила прохождения карантина.

Также мы писали, что недавно вспыхнул скандал из-за того, что украинцы в Польше попали в жуткие условия обсервации - люди остались без еды в одном доме с больными людьми.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла свои границы для украинских заробитчан.