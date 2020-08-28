Финляндия закрыла свои границы для украинских заробитчан

Финляндия закрыла границы для украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Финляндия ввела запрет на въезд для работников из Украины до 18 сентября

Финляндия ввела новые ограничения для граждан Украины, которые приезжали в эту страну на сезонную работу. С 28 августа по 18 сентября въезд для украинских заробитчан будет закрыт.

Правительство Финляндии приняло решение о запрете въезда для работников, которые не являются гражданами стран-членов Европейского Союза. Также будет запрещен въезд из тех стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с COVID-19. Об этом сообщает издание Yle.

Строгие ограничения коснутся в первую очередь сезонных рабочих из Украины, которые приезжали в Финляндию на сбор ягод. Однако в перечне стран, из которых будут принимать работников, остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Для пересечения границы с Финляндией все иностранные работники обязаны иметь с собой справку от ягодной компании, которая принимает их на работу. Пограничная служба имеет право связаться в любой момент с работодателем, чтобы подтвердить документы.

Ранее Финляндия открыла границы для заробитчан из Украины, но ограничила посещение страны для иностранцев с туристическими целями.

Стоит отметить, что Египет и Кипр ужесточили правила въезда иностранцев с туристическими целями.

А также мы рассказывали о том, что один из самых популярных курортов в мире будет закрыт для украинских путешественников до конца 2020 года.