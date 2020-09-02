Для украинских заробитчан в Польше изменили правила прохождения карантина

Польша изменила правила карантина для заробитчан (иллюстративное фото: pinterest.com)

В Польше сократили продолжительность карантина для трудовых мигрантов

В Польше правительство изменило правила прохождения обязательной обсервации для трудовых мигрантов, в том числе из Украины. Теперь вместо прохождения двухнедельного карантина при въезде в страну достаточно только 10 дней.

Об этом говорится в обнародованном распоряжении министра здравоохранения Польши, передает Yavp.pl.

Соответствующий документ вступил в силу со вторника, 2 сентября.

Сокращением обсервации с 14 дней до 10 дело не ограничивается - работникам в Польше, которые будут на карантине, больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

В польском Минздраве отмечают, что если после 10-дневной обсервации у человека отсутствуют симптомы СOVID-19, то необходимость делать тесты просто отпадает.

Также с 14 до 10 суток сократили продолжительность изоляции для лиц, у которых был диагностирован коронавирус.

В распоряжении говорится о том, что если у зараженных COVID-19 заробитчан не будет температуры или респираторных признаков наличия заболевания, то сдавать тест в конце изоляции им не нужно.

Напомним, недавно вспыхнул скандал из-за того, что украинцы в Польше попали в жуткие условия обсервации - люди остались без еды в одном доме с больными людьми.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла свои границы для украинских заробитчан с 28 августа по 18 сентября.