Как зарегистрироваться на мультитест выпускнику: подробная инструкция

Как принять участие в тесте

Чтобы принять участие в НМТ абитуриентам нужно с 10 до 20 июня создать регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОКО.

Важно внимательно заполнять такие поля, как фамилия, имя, отчество, дату рождения, серию, номер паспортного документа и мобильный телефон.

Также стоит распечатать регистрационную карточку, заполнить от руки заявление об участии в тестировании и вклеить фото для документов размером 3×4.

Кроме того, к заявлению нужно приложить копии паспорта, документа о полном общем среднем образовании (при необходимости добавить медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения ВНО по форме № 086-3/о) и отправить их до того регионального центра оценивания качества образования, который указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой.

Отметим, если нет возможности отправить по почте, то документы можно отправить на электронный адрес регионального центра. В теме письма следует указать свою фамилию и то, что это регистрационные документы.

Основные термины

Узнать логин и пароль можно с 25 июня, правильно введя данные в специальный сервис "Получение доступа к информационной странице участника ВНО-2022/НМТ-2022".

Также на информационной странице с 8 по 18 июля следует подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать населенный пункт для прохождения тестирования. А с 1 по 10 августа следует уточнить название населенного пункта.

До 12 августа нужно получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра и датой и временем начала тестирования.

Добавим, что абитуриенты, которые во время основного периода регистрации сформировали регистрационные карточки на сайте УЦ, но до 7 июня не смогли подтвердить своего участия в НМТ, повторно не регистрируются.

Такие выпускники с 8 по 18 июля подтверждают желание проходить тестирование в дополнительную сессию. Подробная информация по ссылке.