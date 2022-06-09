Как зарегистрироваться на мультитест выпускнику: подробная инструкция

Украинские абитуриенты, которые не успели до 19 апреля зарегистрироваться для участия в Национальном мультипредметном тесте, смогут это сделать с 10 по 20 июня.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Чтобы принять участие в НМТ абитуриентам нужно с 10 до 20 июня создать регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОКО.
Важно внимательно заполнять такие поля, как фамилия, имя, отчество, дату рождения, серию, номер паспортного документа и мобильный телефон.
Также стоит распечатать регистрационную карточку, заполнить от руки заявление об участии в тестировании и вклеить фото для документов размером 3×4.
Кроме того, к заявлению нужно приложить копии паспорта, документа о полном общем среднем образовании (при необходимости добавить медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения ВНО по форме № 086-3/о) и отправить их до того регионального центра оценивания качества образования, который указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой.
Отметим, если нет возможности отправить по почте, то документы можно отправить на электронный адрес регионального центра. В теме письма следует указать свою фамилию и то, что это регистрационные документы.
Узнать логин и пароль можно с 25 июня, правильно введя данные в специальный сервис "Получение доступа к информационной странице участника ВНО-2022/НМТ-2022".
Также на информационной странице с 8 по 18 июля следует подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать населенный пункт для прохождения тестирования. А с 1 по 10 августа следует уточнить название населенного пункта.
До 12 августа нужно получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра и датой и временем начала тестирования.
Добавим, что абитуриенты, которые во время основного периода регистрации сформировали регистрационные карточки на сайте УЦ, но до 7 июня не смогли подтвердить своего участия в НМТ, повторно не регистрируются.
Такие выпускники с 8 по 18 июля подтверждают желание проходить тестирование в дополнительную сессию. Подробная информация по ссылке.
Ранее мы сообщали, какие будут вопросы на НМТ.
Также школьникам разрешили пройти демонстрационный вариант вступительного теста.
Кроме того, абитуриенты будут сдавать упрощенное ВНО онлайн, но при физическом присутствии.