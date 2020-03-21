Заражены уже миллионы: Комаровский сделал тревожное заявление о коронавирусе

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 41 человека, и в трех случаях болезнь привела к летальному исходу. В настоящее время в мире было подтверждено более 240 тысяч случаев инфицирования COVID-19, однако доктор Евгений Комаровский не исключает, что на самом деле на планете могут быть заражены уже 2,8 миллионов.

Известный педиатр записал новое видео, на котором ответил на популярные вопросы об опасной болезни и об эффективных мерах профилактики.

Также Комаровский высказался об эпидемии - доктор уверен, что она не прекратиться даже после того, как коронавирусом заболеют до 80% населения Земли.

Так, большинство эпидемиологов считает, что перестать волноваться можно будет только после того, как в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания, отметил он.

Говоря о способах обезопасить себя от заражения, доктор высшей категории призвал к полному соблюдению карантинных ограничений и минимизировать выходы на улицу из своих домов.

В случае наличия симптомов COVID-19 - которые схожи с гриппом и ОРВИ - очень важно не бежать в больницу, но позвонить врачам и рассказать о своих подозрениях. А уже после этого следовать советам и наставлениям специалистов.

"Это важнейшее сейчас, запомните! Категорически не выходить из дома. Упаси боже, если какое-то недомогание - переться в больницу или поликлинику, чтобы вам сделали какой-нибуть тест или вас послушал врач. Упаси боже! Мы просто завалим поликлиники и будем там ходить и обмениваться коронавирусами! Сидеть дома! Никуда не выходить! Любые проявления ОВРИ - строжайшая самоизоляция. Это важнейшее, что вы должны для себя понять" - эмоционально обратился он к украинцам.

Комаровский также призвал:

проветривать помещение, в котором вы самоизолировались

ни в коем случае не прекращать лечение от гипертонии

избегать курения вейпов

не отказываться от применения ибупрофена до официального подтверждения его неэффективности.

Видео: Комаровский высказался об эпидемии коронавируса

Как сообщалось, ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми во время карантина.

Также мы писали о том, что Комаровский раскрыл детали о подвидах коронавируса и дал советы.