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Можно ли гулять с детьми во время карантина: Комаровский дал ответ

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 15:12
Можно ли гулять с детьми во время карантина: Комаровский дал ответ
Доктор Комаровский рассказал о прогулках с детьми (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели в Украине с 12 марта, пока что до 3 апреля. Многих родителей волнует самый главный вопрос, можно ли гулять с ребенком во время этих вынужденных мер обсервации. Известный педиатр Украины доктор Комаровский дал ответ на популярный сейчас вопрос.

Медик сообщил, что гулять можно, но при определенных условиях.

  • Во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
  • Дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
  • Вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
  • Вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
  • Вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Доктор Комаровский посоветовал взрослым вполне кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от "подвига материнства".

"Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д.и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой", - сказал Комаровский.

Как мі ранее писали, Комаровский рассказал про подвиды коронавируса и дал советы.

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