В лифте и на дверных ручках: Комаровский рассказал про подвиды коронавируса и дал советы

Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе (фото: РБК-Украина)

Коронавирус имеет две разновидности по своей силе, объяснил доктор Комаровский

Коронавирус в Украине может сохраняться в воздухе в помещениях только непродолжительное время, но на предметах - особенно металлических поверхностях или дверных ручках в домах - инфекция способна держаться до 10 часов минимум. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский, отвечая на вопросы об опасном вирусе COVID-19 и мерах профилактики от заболевания.

Медик обратил внимание, что существует две разновидности вируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"На сегодня подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - заявил он.

По словам доктора высшей категории, это связано с тем, что люди с тяжелой формой болезни лежат и мало с кем контактируют, а больные с легкой формой активно вирус распространяют.

"Поэтому чаще от человека к человеку переходит более легкий вирус", - отметил Комаровский.

Доктор рассказал, что вирусные частицы в воздухе - например, в лифте многоквартирного дома - оседают в течение нескольких минут.

"Еще раз обращаю внимание! Да, на кнопке этого лифта, на дверной ручке может быть вирус... Но что нужно сделать, чтобы произошло заражение? Вы рукой нажимаете на кнопку или беретесь за ручку (кстати, на кнопку можно нажимать и локтем или кулаком), а потом эту руку засунуть в глаз, нос или рот, почесать и так далее", - говорит Комаровский.

В этом контексте врач подчеркнул большую важность личной гигиены - мытья рук.

"Минимум 20 секунд контакта рук с мыльной водой. Все!" - подчеркнул Комаровский.

Видео: Комаровский рассказал про два вида коронавируса и как долго инфекция может "жить" в воздухе

Отметим, что сегодня коронавирус был подтвержден еще у двух граждан, и общее количество зараженных по состоянию на 12 марта составило 3 человека. В Минздраве рассказали, что новые случаи были зафиксированы в Житомирской и Черновицкой областях. Сейчас пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проходит работа с контактами, отметили в ведомстве.

Кроме того, стало известно о госпитализации в Италии украинки с диагнозом COVID-19 - женщина в тяжелом состоянии.