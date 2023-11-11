Зараз ідеальний час. Як правильно обрізати троянду, щоб вона пишно зацвіла навесні

Поради садівникам

Ті троянди, які плетуться, цвітуть на пагонах, які виросли цієї весни. Тому саме зараз ідеальний час для того, щоб їх обрізати. Робити це варто відразу після завершення цвітіння.

Експерти радять почати з видалення будь-якої пошкодженої чи перехрещеної частини рослини. А основні стебла слід розгортати віялом на однаковій відстані якомога горизонтальніше, прив'язуючи їх до паркану чи каркасу, по якому плететься троянда.

Тоді всі бічні пагони, які ростуть із цих основних стебел, можна обрізати до невеликого куща з парою листків.

Обов'язково переконайтеся, що троянда міцно прив'язана до каркаса, щоб квітка змогла пережити зимові умови.

Якщо ви вирощуєте трояндові кущі, їх також можна обрізати. Це зменшить їхню висоту взимку, що допоможе запобігти ушкодженням від сильних поривів вітру.

Обрізку та оновлення багатьох листяних дерев, кущів і живоплотів також можна проводити зараз і протягом усього сезону, поки вони не плодоносять і не квітнуть.