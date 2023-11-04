Як обрізати смородину восени, щоб вона рясно плодоносила наступного року

Восени дуже важливо провести обрізку смородини - це омолодить кущ і сприятиме кращому плодоношенню. Після процедури рослина має добре освітлюватись сонцем та легко продуватись вітром. Якщо кущ залишиться загущеним, то у ньому заведуться шкідники.

Про те, як правильно обрізати смородину, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу "Дім і присадибна ділянка" в YouTube .

Як правильно обрізати смородину восени

"Як тільки гілки смородини звільнилися від листя, і проявилася їх структура, можна негайно треба приступати до роботи. Коли саме настане цей час - залежить від кліматичних і погодних умов області. Пропонуємо покроковий план обрізки смородини восени для початківців", - каже садівниця.

Для обрізки знадобиться добре наточений кущоріз і секатор. Перший інструмент потрібен для гілок, діаметром понад 1,5 см, другий - для видалення тонших гілок.

"Першими видаляють старі гілки, які вже не будуть родити. Їх легко розпізнати по бурому забарвленню і лишайниках, котрі прижились на поверхні. Одночасно вирізають хворі, сухі, зламані або пошкоджені комахами пагони", - пояснює експерт.

Якщо гілки чагарника лежать прямо на землі, їх можна або вирізати, або присипати біля основи ґрунтом, та дати можливість вкоренитися. У новому сезоні вкорінені гілки відокремлюють від материнського куща, і вони перетворюються в самостійну рослину.

"Щоб прорідити середню частину куща, видаляють всі сучки, що ростуть усередину, гілки-дублери та всі пагони, що заважають іншим, змагаються один з одним або травмують інших, а також коротку порость біля коріння", - каже садівниця.

В останню чергу варто вкоротити всі річні прирости приблизно на 5-7 см.

Які ще процедури потрібні смородині восени

"Обрізка смородини - мала частина догляду за нею восени. Після неї кущ має добре висвітлюватися сонцем і легко продуватися вітром. Рослину треба добре полити. Сам кущ і ґрунт у пристовбурних колах обробляють від шкідників і хвороб, а потім підживлюють. Обидва ці процеси поєднують з розпушуванням землі", - говорить садівниця.

Після цього пристовбурне коло мульчують сухим листям, ялиновим гіллям або тирсою.