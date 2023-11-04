Як обрізати смородину восени, щоб вона рясно плодоносила наступного року
Восени дуже важливо провести обрізку смородини - це омолодить кущ і сприятиме кращому плодоношенню. Після процедури рослина має добре освітлюватись сонцем та легко продуватись вітром. Якщо кущ залишиться загущеним, то у ньому заведуться шкідники.
Про те, як правильно обрізати смородину, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу "Дім і присадибна ділянка" в YouTube.
Як правильно обрізати смородину восени
"Як тільки гілки смородини звільнилися від листя, і проявилася їх структура, можна негайно треба приступати до роботи. Коли саме настане цей час - залежить від кліматичних і погодних умов області. Пропонуємо покроковий план обрізки смородини восени для початківців", - каже садівниця.
Для обрізки знадобиться добре наточений кущоріз і секатор. Перший інструмент потрібен для гілок, діаметром понад 1,5 см, другий - для видалення тонших гілок.
"Першими видаляють старі гілки, які вже не будуть родити. Їх легко розпізнати по бурому забарвленню і лишайниках, котрі прижились на поверхні. Одночасно вирізають хворі, сухі, зламані або пошкоджені комахами пагони", - пояснює експерт.
Якщо гілки чагарника лежать прямо на землі, їх можна або вирізати, або присипати біля основи ґрунтом, та дати можливість вкоренитися. У новому сезоні вкорінені гілки відокремлюють від материнського куща, і вони перетворюються в самостійну рослину.
"Щоб прорідити середню частину куща, видаляють всі сучки, що ростуть усередину, гілки-дублери та всі пагони, що заважають іншим, змагаються один з одним або травмують інших, а також коротку порость біля коріння", - каже садівниця.
В останню чергу варто вкоротити всі річні прирости приблизно на 5-7 см.
Які ще процедури потрібні смородині восени
"Обрізка смородини - мала частина догляду за нею восени. Після неї кущ має добре висвітлюватися сонцем і легко продуватися вітром. Рослину треба добре полити. Сам кущ і ґрунт у пристовбурних колах обробляють від шкідників і хвороб, а потім підживлюють. Обидва ці процеси поєднують з розпушуванням землі", - говорить садівниця.
Після цього пристовбурне коло мульчують сухим листям, ялиновим гіллям або тирсою.
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