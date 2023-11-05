Як обрізати малину, щоб отримати ранній урожай наступного року: секрет від садівниці

Від того, як саме ви обріжете ремонтантну малину, залежить час її плодоношення. Якщо дотримуватись правильної технології, то перший урожай можна отримати уже в червні.

Про те, як обрізати малину восени, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу "Дім і присадибна ділянка" в YouTube .

Для чого потрібна обрізка малини

"Щоб правильно обрізати ремонтантну малину, потрібно враховувати її особливості. В даному відео ми пропонуємо два способи обрізки ремонтантних сортів", - каже господиня.

Обрізку треба проводити, щоб отримати хороший урожай малини наступного року.

"Ягоди не обрізаної малини будуть дрібні, а урожай маленьким, адже сила рослини буде використовуватись на нарощування зеленої маси", - каже садівниця.

Також ця процедура потрібна для того, щоб після обрізки росли нові бічні пагони, на яких і буде плодоносити малина.

"І якщо ми обрізаємо торішні пагони і несформовані - то рослина отримає більше поживних речовин, а ми отримаємо вищий урожай малини. Також обрізка зробить ділянку більш провітрювальною, а це і є боротьба з грибковими захворюваннями", - пояснює господиня.

Коли і як потрібно обрізати малину

"Як бачите, що листя на кущах жовкне - настав час для обрізки. Цю процедуру треба проводити і на звичайній малині, і на ремонтантних сортах, яка дає урожай двічі на рік", - каже садівниця.

Вона зазначає, що звичайні сорти плодоносять на торішніх пагонах, а ремонтантні - на цьогорічних.

"Залежно від того, який ви хочете отримати урожай - таку й обрізку треба проводити. Поділіть ділянку із ремонтантною малиною на дві частини. На одній обріжте усі бічні і старі пагони, а цьогорічні залиште. Тут можна буде отримати ранній урожай у червні, а тоді ще й восени. А на другій ділянці - обріжте усі пагони під корінь. Тоді кущі дадуть урожай аж у липні, але він буде якісніший та більший", - пояснює господиня.

На першій ділянці залиште тільки міцні пагони, по 2-3 на кожному кущі й обріжте їх на висоті 1-1,2 м. Обрізку треба зробити до морозів, щоб місця зрізу затягнулися до холодів. Важливо перед процедурою обробити ножиці антисептиком.

На другій ділянці обрізати ремонтантну малину потрібно, коли температура стабільно опуститься до 5-8 градусів тепла. Якщо нема снігу, то її можна обрізати навіть у січні чи весною до розпускання бруньок. Зрізані пагони треба забрати з ділянки та утилізувати.

Як правильно підживити кущі восени

"Якщо не було дощів у вашому регіоні, то треба підлити рослини. Інакше, якщо коріння буде сухе, то воно промерзне взимку. Тоді розсипте суперфосфат із розрахунку 3 столових ложки на 1 квадратний метр, а після цього розпушіть ґрунт не глибше 8 см", - каже господиня.

На зиму кущі варто замульчувати. Це можна зробити компостом, тоді це буде додаткове підживлення рослини. Також можна додати тирсу.

"Важливо усі листки та обрізані пагони забрати із ділянки, щоб не залишити шкідників зимувати. Ділянку, на якій кущі обрізали під корінь, можна не обробляти. А ділянку, де лишились пагони, варто обприскати двовідсотковим розчином бордоської суміші", - радить садівниця.