Сейчас идеальное время. Как правильно обрезать розу, чтобы она пышно зацвела весной

Советы садоводам

Те розы, которые плетутся, цветут на выросших этой весной побегах. Потому именно сейчас идеальное время для того, чтобы их обрезать. Делать это следует сразу после завершения цветения.

Эксперты советуют начать с удаления любой поврежденной или перекрещенной части растения. А основные стебли следует разворачивать веером на одинаковом расстоянии как можно более горизонтально, привязывая их к забору или каркасу, по которому плетется роза.

Тогда все боковые побеги, произрастающие из этих основных стеблей, можно обрезать до небольшого куста с парой листьев.

Обязательно убедитесь, что роза крепко привязана к каркасу, чтобы цветок смог пережить зимние условия.

Если вы выращиваете розовые кусты, их можно обрезать. Это уменьшит их высоту зимой, что поможет предотвратить повреждения от сильных порывов ветра.

Обрезку и обновление многих лиственных деревьев, кустов и живых изгородей также можно проводить сейчас и в течение всего сезона, пока они не плодоносят и не цветут.