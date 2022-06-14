Як заробляти до 1 000 доларів без вищої освіти: список актуальних вакансій
Заробляти до 1 000 доларів на місяць в Україні можна і без вищої освіти. Наприклад, роботодавці щодня пропонують вакансії для представників робітничих професій. Більше того, попит на певні категорії працівників спонукав й до підвищення заробітної плати.
Кому зараз платять чималі гроші за роботу, для якої не завжди потрібна вища освіта, - читайте у нашому матеріалі далі.
Кому найбільше платять?
Як розповіли нам експерти сервісу OLX Робота, попри війну ринок вакансій продовжує наповнюватись.
Серед представників робітничих професій найвищі заробітні плати сьогодні на платформі пропонують представникам категорій "Логістика/склад/доставка" та "Будівництво/облицювальні роботи".
При цьому, за три місяці війни зарплати у деяких найбільш оплачуваних спеціалістів продовжували зростати, найбільше - в операторів call-центрів (з 15 000 грн на початку березня до 20 000 грн на початку червня) та у збирачів - (з 15 250 грн до 22 500 грн).
Список найкращих вакансій для робітників
Вакансії з найвищою середньою заробітною платою на OLX Робота станом на червень:
- пакувальник - 32 500 грн
- плиточник - 31 250 грн
- фасадник - 27 500 грн
- комбайнер - 27 500 грн
- облицювальник - 23 000 грн
- кур'єр - 22 500 грн
- збирач - 22 500 грн
- маляр - 22 250 грн
- штукатур - 22 000 грн
- водій - 20 500 грн
- оператор call-центру - 20 000 грн
- слюсар - 18 500 грн
Попри війну нові вакансії з'являються кожного дня. Якщо ви не отримали роботу сьогодні, ви отримаєте її завтра.
Тож бажаємо успіхів у пошуках!
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