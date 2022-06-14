Як заробляти до 1 000 доларів без вищої освіти: список актуальних вакансій

Заробляти до 1 000 доларів на місяць в Україні можна і без вищої освіти. Наприклад, роботодавці щодня пропонують вакансії для представників робітничих професій. Більше того, попит на певні категорії працівників спонукав й до підвищення заробітної плати.

Кому зараз платять чималі гроші за роботу, для якої не завжди потрібна вища освіта, - читайте у нашому матеріалі далі.

Кому найбільше платять?

Як розповіли нам експерти сервісу OLX Робота, попри війну ринок вакансій продовжує наповнюватись.

Серед представників робітничих професій найвищі заробітні плати сьогодні на платформі пропонують представникам категорій "Логістика/склад/доставка" та "Будівництво/облицювальні роботи".

При цьому, за три місяці війни зарплати у деяких найбільш оплачуваних спеціалістів продовжували зростати, найбільше - в операторів call-центрів (з 15 000 грн на початку березня до 20 000 грн на початку червня) та у збирачів - (з 15 250 грн до 22 500 грн).

Список найкращих вакансій для робітників

Вакансії з найвищою середньою заробітною платою на OLX Робота станом на червень:

пакувальник - 32 500 грн

плиточник - 31 250 грн

фасадник - 27 500 грн

комбайнер - 27 500 грн

облицювальник - 23 000 грн

кур'єр - 22 500 грн

збирач - 22 500 грн

маляр - 22 250 грн

штукатур - 22 000 грн

водій - 20 500 грн

оператор call-центру - 20 000 грн

слюсар - 18 500 грн

Попри війну нові вакансії з'являються кожного дня. Якщо ви не отримали роботу сьогодні, ви отримаєте її завтра.

Тож бажаємо успіхів у пошуках!