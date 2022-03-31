Работа во время войны: кого сейчас ищут работодатели и кому готовы платить больше всего
Из-за войны тысячи украинцев вынуждены искать работу, закрылись предприятия, остановились производства. Спасаясь от взрывов, люди покинули свои города, многие отправились защищать страну, поэтому и компании остаются без сотрудников.
Где найти работу во время войны, какие вакансии наиболее востребованы - подробно об этом в нашем материале.
Актуальные вакансии в Украине
Отрасли экономики, обеспечивающие базовые потребности граждан, продолжают функционировать даже в зонах боевых действий.
Во всех регионах страны востребованы специалисты сфер жизнеобеспечения: торговля, медицина, транспорт и логистика, коммунальное хозяйство.
Минимальный спрос работодателей на работников туристического, ресторанного бизнеса. С началом посевной ожидается рост потребности в работниках сельского хозяйства.
По данным rabota.ua, дефицит кадров наблюдается в Киеве, откуда после начала войны выехало около половину населения города. Большое количество вакансий предлагают:
- в торговле (продавцы-консультанты, кассиры);
- медицине (врачи, младший медперсонал);
- аптеках (фармацевты, провизоры);
- логистике (водители, экспедиторы);
- рабочие профессии (слесари, механики, пекари, грузчики, швеи).
Острая потребность на рынке труда столицы в водителях, водителях-экспедиторах, курьерах.
Вакансии водителей в Киеве (скриншот rabota.ua)
Как отмечают эксперты, предлагаемая заработная плата у водителей в данный момент на 25-60% выше довоенной.
По количеству размещенных предложений о работе в марте лидирует Киев (42,4% от всех предложений по Украине), на втором месте Львов. Хотя данные показатели практически наполовину ниже, чем было до начала военных действий.
Вакансии в торговле во Львове (скриншот rabota.ua)
По состоянию на конец марта, топ-10 сфер, наиболее нуждающихся в работниках в целом по Украине выглядит так (данные grc.ua):
- розничная торговля - 42%
- перевозки, логистика, ВЭД - 8%
- сфера IT - 7%
- нефтегазовые компании - 6%
- услуги для бизнеса - 6%
- металлургия и обработка металлов - 5%
- добывающая отрасль - 4,3%
- сельское хозяйство - 4,1%
- финансовый сектор - 3,4%
- медицина и фармацевтика - 2,6%
- продукты питания - 2,5%
Зарплаты во время войны
Согласно информации кадрового портала grc.ua, средняя предлагаемая зарплата по открытым вакансиям в Украине составляет 26,9 тыс. грн.
Большинство работодателей готовы платить своим сотрудникам 16,6 тыс. грн (40% от всех предложений).
Зарплаты на уровне 26,3 тыс. грн предлагает 26% работодателей. Шестая часть всех вакансий по Украине размещена с указанием заработной платы 35,9 тыс. грн.
45,6 тыс. грн готовы платить только 12% работодателей. Самая высокая оплата труда указана в 6% вакансий - 55,3 тыс. грн.
Вакансии и зарплаты по Украине на 31 марта (скрриншот grc.ua)
Сервисы для поиска работы
Помимо популярных сайтов вакансий после начала войны появилось несколько сервисов и чат-ботов для поиска работы. Но чтобы быстрее откликнуться на интересующее предложение, стоит заранее подготовить резюме или предварительно создать его, например, на work.ua, rabota.ua и др.
Государственный центр занятости - официальный портал для поиска работы во всех регионах страны.
Сайт для работодателей и тех, кто ищет работу work.ua, телеграм-канал с вакансиями и советами Work.ua Медіа.
Портал для поиска и предложений работы в Украине rabota.ua, чат-бот RobotaNow и телеграм-боты с вакансиями в 10 крупных городах Украины.
Кадровый портал с вакансиями в городах Украины grc.ua.
Некоммерческая платформа UA Talents.
Ресурс ВзаємоДія с подборками предложений по разным специальностям, вакансии в Украине и за рубежом, удаленная работа.
Телеграм-канал Работа сейчас: Украина.
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