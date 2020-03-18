Зарабатывала на коронавирусе: в Италии наказали 53-летнюю украинку

Коронавирус в Италии забрал жизни 475 человек только за одни сутки 18 марта, а общее число смертей от инфекции достигло 2978 пациентов. В стране ввели очень серьезные ограничительные меры из-за самой страшной в Европе ситуации с COVID-19, и людям запрещают покидать дома без крайней необходимости.

Стражи порядка из отделения полиции Лорентего задержали гражданку Украины, которая не только нарушила указ "Я остаюсь дома" (о режиме карантина), но и принялась продавать хирургические маски, причем без каких либо разрешительных документов на торгавлю. Об этом передает Milano Today.

На беспечную и "предприимчивую" женщину обратил внимание один из граждан, который позвонил в полицию и рассказал, что она на протяжении нескольких дней продает маски около одного из супермаркетов.

Полицейские сразу после вызова отправились по адресу, и при виде правоохранителей женщина бросилась наутек.

Впрочем, вскоре ее догнали и задержали.

Нарушительницей оказалась 53-летняя гражданка Украины. Свой "товар" она прятала под курткой.

После задержания женщина созналась, что действительно пыталась продать маски. Украинку оштрафовали за "отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах", и нарушение указа о самоизоляции в домах, изданный правительством для сдерживания распространения коронавируса.

Ранее мы писали о том, что в Украине сотрудники правоохранительных органов теперь наделены правом проводить специальные рейды, чтобы проверить, как украинцы выполняют требования Кабмина по поводу карантина, и нарушителям грозит до 8 лет тюрьмы.