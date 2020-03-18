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В Италии за день от коронавируса умерли почти полтысячи человек

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 19:44
В Италии за день от коронавируса умерли почти полтысячи человек
Иллюстративное фото (flickr)

Общее число смертей от инфекции достигло 2978 человек

Власти Италии заявили о 475 смертельных случаях за сутки в стране от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, общее число смертей от инфекции достигло 2978 человек.

Кроме того, значительно увеличилось число инфицированных - 4207 новых случая за сутки. Также возросло число медицинских работников, зараженных новым коронавирусом - до 2629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.

"Вылечились на 1084 больше (чем вчера), и это действительно важное число, которое доводит выздоровевших до 4025, что на 37% больше, чем вчера", - отметил Борелли.

Напомним, коронавирусом в мире заразились больше 202 тыс. людей. Известно по меньшей мере о 8 тыс. смертельных случаях.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса.

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