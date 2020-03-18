Заробляла на коронавірусі: в Італії покарали 53-річну українку

Коронавірус в Італії забрав життя 475 людей лише за одну добу 18 березня, а загальне число смертей від інфекції досягло 2978 пацієнтів. В країні ввели дуже серйозні обмежувальні заходи через найстрашнішу в Європі ситуацію із COVID-19, і людям забороняють залишати домівки без крайньої необхідності.

Правоохоронці з відділення поліції Лорентего затримали громадянку України, яка не тільки порушила указ "Я залишаюся вдома" (про режим карантину), але і почала продавати хірургічні маски, причому без будь-яких дозвільних документів на торгавлю. Про це передає Milano Today.

На безтурботну і "підприємливу" жінку звернув увагу один із громадян, який подзвонив до поліції та розповів, що вона протягом кількох днів продає маски біля одного з супермаркетів.

Поліцейські одразу після виклику вирушили за адресою, і побачивши правоохоронців жінка кинулася навтьоки.

Втім, незабаром її наздогнали та затримали.

Правопорушницею виявилася 53-річна громадянка України. Свій "товар" вона ховала під курткою.

Після затримання жінка зізналася, що дійсно намагалася продати маски. Українку оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю у громадських місцях", і порушення указу про самоізоляції у будинках, виданого урядом для стримування поширення коронавіруса.

Раніше ми писали про те, що в Україні працівники правоохоронних органів тепер наділені правом проводити спеціальні рейди, щоб перевірити, як українці виконують вимоги Кабміну з приводу карантину, і порушникам загрожує до 8 років в'язниці.