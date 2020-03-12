ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев накажут за нарушение карантина: до 8 лет тюрьмы

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 13:12
Украинцев накажут за нарушение карантина: до 8 лет тюрьмы
Как в Украине будут наказывать за нарушение правил карантина из-за коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

В Украине из карантина могут начаться рейды с целью выявления нарушений

В Украине введен карантин из-за пандемии коронавируса с 12 марта по 3 апреля 2020 года. В большинстве городов страны учебные заведения ушли на вынужденные каникулы, запрещены массовые мероприятия, а в столице рекомендовано ограничить посещение торговых центров и кинотеатров. Авиакомпании отменили рейсы в страны, где обнаружено большее количество зараженных.

За нарушение правил карантина в Украине будут строго наказывать. Как сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире "Громадского радіо", сотрудники правоохранительных органов теперь наделены правом проводить специальные рейды, чтобы проверить, как украинцы выполняют требования Кабинета министров по поводу карантина.

Как объяснил Варченко, действия правоохранительных органов в данном случае регламентированы статьей 325 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о нарушении санитарных правил и норм в отношении инфекционных заболеваний.

При выявлении нарушений по данной статье наказание может быть суровым – от штрафа до ограничения свободы сроком на три года. А если нарушение привело к тяжелым последствиям – то санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Кроме того, по слова Варченко, есть еще одна статья Уголовного кодекса, которая регламентирует нарушения в такой ситуации – это статья 137, об ответственности и обязанности гражданина относительно охраны здоровья и жизни детей. Она предусматривает наказание в виде штрафов и лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, какое наказание грозит украинцам за то, что они откажутся проходить обследование на коронавирус.

Эти продукты помогут пережить эпидемию коронавируса: запасайтесь шоколадом Карантин в Украине: каким будет график поездов Укрзализныци
Новости Украины Коронавирускарантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь